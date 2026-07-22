Aurelia Bis, il senatore Berrino: "Serve confronto sui fatti. Continuerò a rappresentare le esigenze di Sanremo"

Il dibattito sull’Aurelia Bis torna al centro dell’attenzione pubblica e sul tema interviene il senatore sanremese Gianni Berrino, che accoglie con favore la ripresa del confronto sull’opera strategica per il Ponente ligure. Il parlamentare sottolinea l’importanza di affrontare il dossier con un approccio costruttivo, basato su elementi tecnici e sulla ricerca di soluzioni concrete per il territorio. "È positivo che si torni a parlare di infrastrutture strategiche per il nostro territorio, purché il confronto sia fondato sui fatti e orientato a individuare soluzioni concrete", evidenzia Berrino, richiamando l’attenzione sulle esigenze della città di Sanremo e sulle difficoltà quotidiane legate alla mobilità urbana.

Il senatore ricorda di comprendere le preoccupazioni espresse da Mario Robaldo sul nostro giornale e da numerosi cittadini, evidenziando come la viabilità rappresenti da sempre uno dei nodi principali per residenti, imprese e turismo. In particolare, vengono richiamati il ruolo dello svincolo della Foce e del nodo di San Martino, considerati interventi fondamentali per alleggerire il traffico e migliorare i collegamenti. "Da sanremese conosco bene le criticità della viabilità cittadina e l’importanza che queste opere rivestono per la qualità della vita dei residenti, per le attività economiche e per l’attrattività della nostra città", sottolinea il parlamentare. Nel suo intervento Berrino richiama anche il lavoro portato avanti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con particolare riferimento al viceministro ligure Edoardo Rixi, evidenziando la necessità di valutazioni attente prima di procedere con scelte definitive. Secondo il senatore, ogni decisione deve essere sostenuta da criteri di fattibilità tecnica, sostenibilità economica e corretto utilizzo delle risorse pubbliche.

"Il Ministero sta affrontando il tema delle opere pubbliche con un metodo improntato alla serietà, alla sostenibilità tecnica ed economica e alla responsabilità nell’impiego delle risorse pubbliche", afferma Berrino, ricordando che le infrastrutture devono essere realmente utili, sicure e funzionali alle esigenze del territorio. Il parlamentare ribadisce quindi il proprio ruolo di collegamento tra il Ponente ligure e il Governo, assicurando il massimo impegno nel seguire l’evoluzione del progetto. L’obiettivo, spiega, è mantenere aperto il dialogo con tutti i soggetti coinvolti, dal Ministero ad ANAS fino agli amministratori locali. "Come senatore della Repubblica continuerò a svolgere il mio ruolo di interlocutore tra il territorio e il Governo, rappresentando con determinazione le esigenze di Sanremo e del Ponente ligure nelle sedi istituzionali competenti", aggiunge.

Berrino invita infine a evitare che un tema così importante diventi terreno di contrapposizione politica, sottolineando la necessità di una collaborazione tra istituzioni. Per il senatore, il futuro dell’Aurelia Bis deve essere affrontato con responsabilità e concretezza, mettendo al centro l’interesse della comunità. "L’interesse della mia città natale viene prima di ogni appartenenza. Seguirò con la massima attenzione l’evoluzione del dossier Aurelia Bis, mantenendo un dialogo costante con Ministero, ANAS e amministratori locali affinché possano essere individuate le soluzioni più efficaci", conclude Berrino, rivendicando l’impegno portato avanti negli anni per Sanremo, il Ponente e l’intera Liguria.