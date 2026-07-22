Sanremo, il Consiglio comunale torna a riunirsi il 28 luglio: bilancio, TARI, Polizia Locale e rottamazione all'ordine del giorno

Martedì 28 luglio sarà una giornata dedicata ai lavori del Consiglio comunale di Sanremo, chiamato a riunirsi a Palazzo Bellevue per una doppia seduta. Si inizierà alle 16.30 con il tradizionale Question Time, la sessione riservata alla trattazione di interrogazioni e interpellanze presentate dai consiglieri, mentre alle 17.30 prenderà il via la seduta ordinaria con un ordine del giorno particolarmente ricco di argomenti che spaziano dalla programmazione economico-finanziaria ai tributi, passando per patrimonio comunale, regolamenti e riconoscimento di debiti fuori bilancio.

La seduta dedicata al Question Time, convocata ai sensi dell'articolo 22 del regolamento del Consiglio comunale, si svolgerà in forma pubblica nella sala riunioni di Palazzo Bellevue. Come previsto dal regolamento, durante questa fase non è richiesto il raggiungimento del quorum legale per la validità della seduta. Sono chiamati a partecipare i consiglieri comunali e gli assessori competenti in relazione ai temi affrontati. Qualora gli argomenti dovessero esaurirsi prima dell'orario previsto per il Consiglio, i lavori resteranno sospesi fino alle 17.30, orario fissato per l'inizio della seduta ordinaria.

Tra i punti di maggiore rilevanza dell'ordine del giorno figura la variazione di assestamento generale del bilancio di previsione 2026-2028, accompagnata dalla verifica degli equilibri finanziari prevista dall'articolo 193 del Testo unico degli enti locali e dall'applicazione di una quota dell'avanzo di amministrazione vincolato. Si tratta di uno degli appuntamenti più importanti dell'anno sotto il profilo contabile, attraverso il quale l'amministrazione verifica lo stato di salute dei conti comunali e apporta gli eventuali correttivi necessari alla gestione finanziaria.

Sul tavolo del Consiglio arriveranno anche importanti provvedimenti in materia di tributi. I consiglieri saranno chiamati a esprimersi sull'adesione alla cosiddetta "rottamazione quinquies" per i carichi relativi alle entrate comunali affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, prevista dalla normativa nazionale. Nella stessa seduta sarà inoltre discusso e votato il Piano finanziario TARI 2026-2029, insieme all'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2026, uno dei provvedimenti maggiormente attesi da cittadini e attività economiche perché destinato a definire il costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Tra gli altri argomenti inseriti all'ordine del giorno spicca l'approvazione del nuovo regolamento del Corpo di Polizia Locale, destinato ad aggiornare l'organizzazione e il funzionamento del servizio. Previsti inoltre alcuni provvedimenti riguardanti il patrimonio comunale, tra cui la costituzione di una servitù prediale per il transito su un'area comunale in Strada Carrozzabile San Lorenzo, l'acquisizione per usucapione di un reliquato dell'ex alveo del Rio San Lorenzo sul quale insiste parte del Condominio Rocca di via Pietro Agosti e l'accettazione della donazione di un terreno in località Verezzo a favore del Comune.

Completeranno la seduta l'approvazione dei verbali della precedente riunione consiliare e il riconoscimento di debiti fuori bilancio per complessivi 41.746,55 euro, derivanti da sentenze esecutive relative al secondo trimestre del 2026. Tutti i principali provvedimenti iscritti all'ordine del giorno sono accompagnati dalla proposta di immediata eseguibilità, consentendo così, in caso di approvazione, l'entrata in vigore senza attendere i termini ordinari previsti dalla normativa.