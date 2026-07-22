Istituire la commissione Peba a Bordighera: la mozione di Fratelli d’Italia

Fratelli d’Italia presenta una mozione per chiedere l’istituzione della Commissione PEBA nel comune di Bordighera. I consiglieri comunali di minoranza Veronica Albanese e Massimiliano Iacobucci, con il sostegno dei colleghi Davide Sattanino, Martina Sferrazza e Marco Laganà, hanno, infatti, presentato una mozione con la quale impegnano il Sindaco e la Giunta Comunale a istituire una commissione comunale Peba, Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche, quale organismo permanente consultivo e propositivo in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche.

L'intento è, infatti, quello di predisporre uno specifico regolamento che ne disciplini composizione, funzionamento e competenze. "Si tratta di un organismo già attivo con risultati positivi in realtà vicine come Ventimiglia e Sanremo, nato con l’obiettivo di collaborare con l’amministrazione comunale nell’individuazione, nella segnalazione e nella progressiva eliminazione delle barriere architettoniche presenti sul territorio" - sottolineano i consiglieri comunali di minoranza a Bordighera Veronica Albanese e Massimiliano Iacobucci.

La commissione dovrebbe, dunque, monitorare lo stato di attuazione del PEBA, raccogliere e valutare le segnalazioni provenienti dai cittadini, formulare proposte e pareri sugli interventi finalizzati al miglioramento dell'accessibilità, collaborare alla definizione delle priorità degli interventi, promuovere iniziative di sensibilizzazione e informazione sul tema dell'accessibilità universale e relazionare annualmente al Consiglio comunale sullo stato di attuazione del PEBA e sulle attività svolte dalla commissione. "La peculiarità della Commissione PEBA è quella di essere composta prevalentemente da persone con disabilità, che possano così mettere a disposizione la propria esperienza diretta, offrendo un contributo concreto nell’individuazione delle criticità" - mettono in risalto i consiglieri comunali di Fratelli d'Italia.