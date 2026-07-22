Aurelia Bis, il Pd di Sanremo sostiene la richiesta del sindaco Mager: "Lo svincolo alla Foce è indispensabile"

Il Partito Democratico di Sanremo si schiera al fianco della richiesta avanzata dal sindaco Alessandro Mager di rivedere il progetto dell'Aurelia Bis, con l'obiettivo di arrivare alla migliore soluzione progettuale per la città. I Democratici condividono infatti la necessità di mantenere uno svincolo in prossimità della Foce, ritenuto fondamentale sia per completare un sistema alternativo all'attuale Aurelia, sia per garantire il collegamento con l'uscita autostradale di Coldirodi. Una posizione che arriva dopo un approfondimento diretto della documentazione disponibile e un confronto con i tecnici di Anas.

Il Pd ricorda come, dopo le notizie di stampa relative alla possibile eliminazione dello svincolo della Foce e del collegamento con il casello autostradale, l'Unione Cittadina abbia esaminato la documentazione pubblicata sul sito di Anas e richiesto un incontro con l'ingegnere capo Gian Maria Micheli. L'obiettivo era ottenere chiarimenti e visionare anche un'eventuale bozza del progetto priva degli svincoli. Secondo quanto riferito dal partito, "il progetto non è mai stato presente in Amministrazione", mentre sul portale di Anas continua a essere pubblicata come ultima versione quella che mantiene lo svincolo tra Foce e corso Inglesi.

Secondo il Partito Democratico, il progetto definitivo comprende anche una proposta dettagliata di collegamento tra la zona di Bonmoschetto e via Padre Semeria, pensata per servire sia lo svincolo autostradale sia l'area di Cava Cangiotti. Per questo motivo, il partito giudica incomprensibile l'ipotesi di eliminare l'uscita in zona Foce, una scelta che, a suo giudizio, finirebbe per rendere "totalmente inutile" l'ultimo tratto dell'Aurelia Bis. I Democratici contestano inoltre l'idea che una revisione del progetto possa essere considerata una causa di rallentamento dell'opera, sottolineando come gli elaborati predisposti da Anas prevedano già gli svincoli contestati.

Nel comunicato viene inoltre criticata la motivazione secondo cui l'Aurelia Bis dovrebbe configurarsi esclusivamente come alternativa all'autostrada e non come circonvallazione urbana. Per il Pd questa interpretazione contrasta con la presenza degli svincoli già realizzati a San Martino, Ospedale e Borgo, che dimostrerebbero la funzione dell'infrastruttura come alternativa all'Aurelia storica e come elemento di alleggerimento del traffico cittadino. Il partito ricorda inoltre che, nonostante nel corso degli anni siano stati elaborati diversi studi e progetti, "mai si è pensato o proposto di non avere una uscita in zona Foce e senza un collegamento autostradale".

Nel documento trova spazio anche un riferimento alle dichiarazioni del viceministro Edoardo Rixi durante l'incontro di Ventimiglia. Secondo il Pd, infatti, viene sottovalutato il ruolo strategico dell'ingresso a Sanremo da ponente, che rappresenta il principale collegamento autostradale con la Francia e registra circa due milioni di veicoli all'anno. Un flusso che oggi si riversa su via Padre Semeria e sull'incrocio semaforico con corso Marconi, mentre l'Aurelia storica tra Ventimiglia e Sanremo assorbirebbe prevalentemente traffico turistico e locale.

Il segretario cittadino Gianni Salesi conclude ribadendo che adeguare il progetto dell'Aurelia Bis alle esigenze della città rappresenta "un atto dovuto" e non una perdita di tempo. Il Pd auspica quindi che si possa arrivare a una soluzione condivisa e migliorativa, ricordando come gli elaborati già predisposti da Anas prevedano gli svincoli ritenuti essenziali e sottolineando che, in una fase così delicata dell'iter, "la fretta non sia cattiva consigliera".