Sanremo, equilibri di bilancio confermati: via libera unanime alla manovra da oltre 11 milioni

Via libera unanime della commissione Finanze del Comune di Sanremo alla pratica relativa alla verifica degli equilibri di bilancio, che approderà ora in Consiglio comunale per l'approvazione definitiva nella seduta del prossimo 28 luglio. Si tratta di un adempimento obbligatorio previsto dal Testo unico degli enti locali, finalizzato a verificare il mantenimento del pareggio finanziario dell'ente e l'assenza di situazioni di squilibrio.

Ad illustrare il provvedimento è stata l'assessore al Bilancio Lucia Artusi, che ha subito rassicurato i commissari. «Ad oggi i bilanci del nostro Comune sono stati raggiunti, quindi non ci sono scompensi e non ci sono disequilibri», ha dichiarato.

L'assessore ha spiegato che il risultato è stato ottenuto attraverso una ricognizione delle entrate tributarie, delle entrate correnti e di quelle extra-tributarie. «Abbiamo adeguato gli stanziamenti con i dati del Casinò, registrando una maggiore entrata proveniente dalla casa da gioco e anche dai parcheggi. Da questo siamo andati a finanziare tutta una serie di spese in più che l'amministrazione ha deciso di sostenere».

La manovra determina una variazione netta in aumento di 11 milioni e 436 mila euro sul bilancio 2026, mentre per le annualità successive l'incremento è pari a 7 milioni e 253 mila euro nel 2027 e a 6 milioni e 729 mila euro nel 2028.

Tra le principali voci di entrata continua a spiccare il Casinò di Sanremo, che ha previsto introiti complessivi pari a 60 milioni di euro nel 2026, in lieve crescita negli anni successivi. Per Palazzo Bellevue ciò comporterà una maggiore entrata netta di circa 1,2 milioni di euro nel solo 2026, cui si aggiungono i dividendi derivanti dall'utile della casa da gioco.

Importanti anche le previsioni legate ai nuovi autovelox entrati in funzione dal primo giugno, che secondo le stime degli uffici porteranno circa 2 milioni di euro di maggiori entrate nel 2026 e oltre 3,3 milioni di euro annui negli esercizi successivi.

Sul fronte delle spese, Artusi ha evidenziato il forte investimento sul personale. «Gli stanziamenti sul personale sono stati importanti», ha spiegato, ricordando sia gli aumenti derivanti dai rinnovi contrattuali nazionali sia le risorse destinate alle nuove assunzioni e ai concorsi.

L'aggiornamento della spesa del personale ammonta a circa 580 mila euro, ai quali si aggiungono ulteriori 430 mila euro nel 2026 e 230 mila euro negli anni successivi per fondi del personale, procedure concorsuali e nuove assunzioni.

Tra le maggiori spese finanziate figurano inoltre gli investimenti in ambito culturale e della sostenibilità, il potenziamento del servizio di spazzamento e raccolta rifiuti, la manutenzione ordinaria degli immobili comunali e scolastici, gli impianti sportivi e il sostegno alle fasce più deboli della popolazione. Nel dettaglio, sono previsti oltre 700 mila euro per la manutenzione degli immobili e dell'arredo urbano, 350 mila euro per il servizio rifiuti, 50 mila euro per gli impianti sportivi e maggiori risorse per l'assistenza agli alunni con disabilità.

L'assessore ha inoltre ricordato la presenza di 2 milioni e 777 mila euro di avanzo vincolato, già registrato nel rendiconto, la cui applicazione sarà oggetto di un successivo approfondimento in occasione del Consiglio comunale di settembre.

Dalla ricognizione effettuata dagli uffici non sono emerse criticità nella gestione finanziaria dell'ente. «Sulla base di queste risultanze gli equilibri sono stati raggiunti e quindi non si rende necessario alcun intervento di salvaguardia», ha concluso Artusi.

La commissione Finanze ha quindi espresso parere favorevole unanime sulla pratica, che sarà sottoposta al voto definitivo del Consiglio comunale nella seduta convocata per il 28 luglio.