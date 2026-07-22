Rigenerazione urbana, Scajola in visita a Ceriana e Castel Vittorio: oltre 700mila euro di investimenti per i due borghi (Foto)

Proseguono gli interventi di rigenerazione urbana nei comuni dell'entroterra imperiese. L'assessore regionale alla Rigenerazione urbana Marco Scajola ha effettuato oggi una visita a Ceriana e Castel Vittorio, dove ha incontrato i rispettivi sindaci, Maurizio Caviglia e Gian Stefano Oddera, insieme agli amministratori locali, per fare il punto sui nuovi progetti che prenderanno il via in autunno e confrontarsi sulle principali esigenze dei due territori.

A Ceriana il sopralluogo ha riguardato il progetto di riqualificazione di piazza Marconi e piazza Rubini, un intervento strategico del valore complessivo di oltre 200mila euro, interamente finanziato dalla Regione Liguria. Nel corso dell'incontro è stato inoltre ricordato il recente completamento della rigenerazione dello spazio pubblico lungo via Fossano, realizzata grazie a un ulteriore investimento regionale di 200mila euro.

A Castel Vittorio l'attenzione si è invece concentrata sul progetto di restyling e valorizzazione di un'ampia porzione del centro storico. L'intervento prevede un investimento complessivo di 177mila euro, di cui 168mila finanziati dalla Regione Liguria, e completerà la riqualificazione dell'area delle feste, già interessata da lavori sostenuti con un contributo regionale di 180mila euro. L'area ospita attualmente numerosi eventi e rappresenta un importante punto di aggregazione per la comunità.

"Il confronto diretto con i sindaci e le amministrazioni locali è fondamentale per programmare interventi capaci di rispondere concretamente alle esigenze delle comunità – dichiara l'assessore regionale alla Rigenerazione urbana Marco Scajola –. A Ceriana e a Castel Vittorio abbiamo investito complessivamente oltre 700mila euro, segno tangibile della nostra massima attenzione verso questi territori. Dopo essere intervenuti in due aree strategiche dedicate alle manifestazioni e alle feste dei rispettivi paesi, a breve partiranno nuovi lavori che contribuiranno a riqualificare spazi pubblici e luoghi simbolo dei due borghi, migliorandone la vivibilità e rafforzandone l'attrattività. A Ceriana rifaremo la piazza della chiesa, centrale per la vita del paese. A Castel Vittorio completeremo il recupero dell'area delle feste dando uno spazio nuovo e accogliente alla comunità e ai turisti. Dal 2021 a oggi abbiamo finanziato 212 interventi di rigenerazione urbana in Liguria per un valore complessivo di 58 milioni di euro, di cui 90 interventi in provincia di Imperia per 28,5 milioni di euro. Numeri che testimoniano un impegno concreto per accompagnare la crescita dei nostri Comuni e valorizzarne il patrimonio urbano e identitario".