Cicloturismo, via libera ai lavori per l'Anello dell'Alta Valle Argentina: progetto da 600mila euro tra asfalti, segnaletica e colonnine

La Provincia di Imperia compie un nuovo passo verso la realizzazione dell'"Anello dell'Alta Valle Argentina", itinerario inserito nel programma regionale dedicato allo sviluppo del cicloturismo. Con una determina dirigenziale è stato infatti approvato il progetto esecutivo dell'intervento, contestualmente all'avvio della procedura di gara per l'affidamento dei lavori, che prevede un investimento complessivo di 600mila euro. L'opera potrà contare su un contributo regionale di 300mila euro, assegnato attraverso il Fondo Unico Nazionale per il Turismo (FUNT), mentre la restante metà sarà coperta con risorse proprie della Provincia.

L'intervento punta a migliorare la fruibilità dell'itinerario cicloturistico attraverso una serie di opere lungo il tracciato. In particolare sono previsti il ripristino dei tratti di pavimentazione bitumata maggiormente deteriorati, l'integrazione e l'adeguamento della segnaletica verticale e orizzontale e l'installazione di colonnine per la ricarica delle biciclette elettriche e per la manutenzione dei mezzi nei punti ritenuti più strategici lungo il percorso. Il progetto esecutivo è stato predisposto dal geometra Roberto Barla, funzionario del Servizio Strade della Provincia, ed è stato validato dal responsabile unico del progetto, l'ingegnere Fulvio Modugno.

Per quanto riguarda il quadro economico, l'importo dei lavori ammonta a 471.974 euro, di cui 462.128,47 euro soggetti a ribasso d'asta e 9.845,53 euro destinati agli oneri della sicurezza, non ribassabili. Alle opere si aggiungono poi le somme a disposizione dell'amministrazione, tra Iva, spese tecniche, incentivi, quota Anac e fornitura delle colonnine di ricarica, fino a raggiungere il valore complessivo di 600mila euro. L'opera è inserita nel programma triennale delle opere pubbliche 2026-2028 ed è stata dichiarata immediatamente cantierabile, non essendo necessarie ulteriori autorizzazioni né occupazioni di aree private.

La Provincia ha scelto di affidare l'appalto attraverso una procedura aperta, pur trattandosi di un intervento sotto soglia, applicando il criterio del minor prezzo e il meccanismo dell'inversione procedimentale previsto dal nuovo Codice degli Appalti. Una decisione motivata dalla necessità di accelerare i tempi e consentire l'avvio dei lavori durante la stagione più favorevole dal punto di vista meteorologico. L'ente evidenzia inoltre che questa soluzione garantirà una partecipazione più ampia degli operatori economici, evitando i tempi necessari per una preventiva indagine di mercato, e consentendo così di rispettare le tempistiche previste per la realizzazione dell'intervento.