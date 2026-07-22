Bordighera celebra la Bandiera Blu 2026 con una giornata dedicata alla prevenzione degli annegamenti al porto

Bordighera rinnova il proprio impegno per la tutela dell'ambiente e della sicurezza in mare. Anche nel 2026 la città delle palme ha conquistato, per la 32ª volta, la prestigiosa Bandiera Blu assegnata dalla Foundation for Environmental Education (FEE), un riconoscimento che certifica non soltanto l'eccellente qualità delle acque di balneazione, ma anche il costante lavoro svolto dall'amministrazione e dal territorio nella salvaguardia dell'ambiente, con particolare attenzione all'ecosistema marino. Un risultato che conferma Bordighera tra le località italiane più virtuose sul fronte della sostenibilità ambientale e della valorizzazione del proprio patrimonio naturale.

L'ottenimento della Bandiera Blu rappresenta, però, non un punto di arrivo, bensì un incentivo a proseguire lungo un percorso di crescita e sensibilizzazione. L'obiettivo è consolidare una cultura del rispetto della natura, promuovendo comportamenti responsabili e diffondendo, soprattutto tra le nuove generazioni, i valori della tutela ambientale. Educare al rispetto dell'ambiente significa infatti investire sul futuro, contribuendo alla costruzione di una società fondata sulla convivenza civile, sul rispetto reciproco e sulla consapevolezza dell'importanza delle risorse naturali.

Proprio nell'ambito delle iniziative dedicate alla Bandiera Blu trova spazio anche la Giornata Mondiale per la prevenzione degli annegamenti, ricorrenza istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e celebrata ogni anno il 25 luglio. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di richiamare l'attenzione su un fenomeno che continua a provocare ogni anno migliaia di vittime nel mondo, sensibilizzando cittadini e istituzioni sull'importanza della prevenzione e della diffusione delle buone pratiche per la sicurezza in acqua.

L'appuntamento è fissato per sabato prossimo, a partire dalle 9.30, presso il Porto di Bordighera, dove residenti e turisti sono invitati a partecipare alla giornata di sensibilizzazione. L'evento vuole rappresentare un momento di riflessione, informazione e condivisione, ribadendo come la tutela dell'ambiente e la sicurezza delle persone siano due aspetti strettamente collegati nella valorizzazione del mare e del territorio.