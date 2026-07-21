Sanità territoriale, ATS Liguria Area 1 rafforza la rete delle Case della Comunità: servizi anche per i turisti in estate

ATS Liguria Area 1 prosegue il percorso di potenziamento della sanità territoriale con l'apertura e la piena operatività delle Case della Comunità, strutture pensate per rappresentare un punto di riferimento per l'assistenza sanitaria e sociosanitaria di prossimità. Una rete che guarda non solo ai residenti della provincia di Imperia, ma anche ai numerosi turisti che, soprattutto durante la stagione estiva, scelgono il Ponente ligure per trascorrere un periodo di vacanza. L'obiettivo è offrire un orientamento chiaro ai cittadini, indirizzandoli verso il servizio più adeguato in base alla gravità del problema sanitario e contribuendo, allo stesso tempo, a limitare gli accessi impropri ai Pronto Soccorso.

In caso di emergenza resta naturalmente il riferimento del Numero unico europeo 112 oppure dei Pronto Soccorso di Imperia, Sanremo e Bordighera. Per le situazioni sanitarie urgenti ma non emergenziali è invece disponibile il servizio di Continuità assistenziale (ex Guardia medica), raggiungibile attraverso il numero verde gratuito 800 554 400. Il servizio è attivo tutti i giorni dalle 20.00 alle 8.00 e, inoltre, dalle 8.00 alle 20.00 il sabato, nei prefestivi, la domenica e nei giorni festivi. Il medico può fornire un consulto telefonico, predisporre una visita domiciliare oppure, nei casi più gravi, trasferire direttamente la chiamata al 112.

Per le problematiche di salute di minore complessità, invece, i cittadini possono rivolgersi alle Case della Comunità, alle Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT) e alle Case della Comunità spoke di primo livello dei medici di medicina generale, secondo le rispettive modalità organizzative. Le strutture mettono a disposizione servizi di assistenza primaria, ambulatori infermieristici, attività specialistiche, Punto Unico di Accesso, punti prelievo, sportelli distrettuali e percorsi dedicati ai pazienti cronici o in condizioni di fragilità. Un modello organizzativo che punta a garantire una risposta più vicina ai bisogni delle persone e a decongestionare gli ospedali.

Attualmente la rete di Area 1 comprende le Case della Comunità di Imperia, Sanremo e Ventimiglia, aperte 24 ore su 24 e sette giorni su sette, oltre alle sedi di Taggia e Pieve di Teco, operative dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.00 alle 20.00. Orari e servizi vengono costantemente aggiornati nella sezione dedicata del sito di Area 1, consentendo ai cittadini di verificare facilmente le prestazioni disponibili nelle diverse sedi distribuite sul territorio provinciale.

"Da febbraio a oggi – dichiara il direttore di ATS Liguria Area 1, Marino Anfosso – abbiamo compiuto un importante lavoro per aprire e rendere pienamente operative le Case della Comunità in tutta la provincia. Oggi possiamo contare su una rete territoriale che offre risposte concrete ai residenti e anche alle tante persone che scelgono il Ponente ligure per le proprie vacanze. L'obiettivo è indirizzare ciascuno verso il servizio più appropriato, garantendo assistenza di prossimità e contribuendo a ridurre gli accessi ai Pronto Soccorso per le situazioni di minore criticità".

Un ruolo centrale è affidato anche ai medici di medicina generale, che operano attraverso le Aggregazioni Funzionali Territoriali e le Case della Comunità spoke di primo livello, integrando la propria attività con quella delle cinque Case della Comunità presenti in Area 1. Una collaborazione che punta a rafforzare la capacità della sanità territoriale di rispondere in maniera efficace alle esigenze sia dei residenti sia dei visitatori, valorizzando il lavoro di rete tra professionisti e strutture.

"Desidero ringraziare i medici di medicina generale per la disponibilità e la collaborazione assicurate in questo percorso – prosegue Anfosso – e i Comuni e i sindaci della provincia di Imperia, con i quali prosegue un confronto costante e proficuo. Da questa collaborazione stanno prendendo forma progetti innovativi come, ad esempio, quello rivolto all'entroterra, dove alcune amministrazioni hanno messo a disposizione risorse e ambulatori nei quali Area 1 ha iniziato a sviluppare attività di telemedicina e televisita".

Proprio la telemedicina rappresenta uno degli sviluppi più innovativi del progetto. Grazie ai nuovi modelli assistenziali, le persone anziane e più fragili residenti nei piccoli centri dell'entroterra potranno effettuare alcune prestazioni senza affrontare lunghi spostamenti verso gli ospedali o le strutture sanitarie principali. Saranno infatti gli specialisti, anche attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie, a raggiungere virtualmente i cittadini, rafforzando ulteriormente una sanità di prossimità costruita in collaborazione con i Comuni e con i professionisti del territorio.