Confcommercio Bordighera, Andrea Bosio eletto presidente all'unanimità: rinnovato il Consiglio Direttivo cittadino

Nel pomeriggio di oggi si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo di Confcommercio Bordighera, alla presenza del presidente provinciale Enrico Lupi, del direttore provinciale Alessandra Fassone e della responsabile zonale Chiara Dogana. Al termine dell'assemblea è stato eletto all'unanimità nuovo presidente cittadino Andrea Bosio, titolare dello stabilimento balneare Marina Beach di Bordighera. Un passaggio che segna l'avvio di una nuova fase per l'associazione, con l'obiettivo di garantire continuità nell'attività di rappresentanza e sostegno alle imprese del territorio, in particolare nei comparti del commercio, del turismo e dei servizi.

Insieme al neo presidente è stato rinnovato anche il Consiglio Direttivo, composto da rappresentanti delle principali categorie economiche cittadine. Ne fanno parte Angelo Serianni, consigliere Fit (Federazione Italiana Tabaccai) e titolare di Tobacco Center, Lorenzo Marzola, consigliere Federmoda e titolare di Twenty, Cristina Volcan, consigliere Fipe (Federazione Italiana Pubblici Esercizi) e titolare del ristorante La Cicala, Oscar Martinelli, consigliere Fipe e titolare del ristorante U Cavetu, Nicola Buonaguro, consigliere Federalberghi e titolare dell'Hotel Gold, Elisabetta Valente, consigliere Fida e titolare della Panetteria Sant'Ampelio, ed Erika Ratto, consigliere Federmoda e titolare di Clouté.

“Sono orgoglioso di aver visto un'assemblea molto partecipata, sintomo di grande interesse e attenzione verso il rinnovo del direttivo, ma soprattutto sono lusingato per essere stato eletto all'unanimità su proposta di Jean Pierre Novembre, presidente uscente prima del commissariamento. Vi sarà quindi una continuità di intenti per quanto attiene l'attività dell'Associazione a sostegno del mondo del commercio e del turismo, considerato anche che la Confcommercio è l'Associazione di categoria più importante di Bordighera e raccoglie oltre 200 iscritti. Il voto unanime di oggi rappresenta il segno di un'unità di intenti e una visione comune sugli obiettivi da traguardare in città per i settori del commercio, turismo e servizi”, ha dichiarato Andrea Bosio dopo l'elezione.

L'assemblea ha dunque sancito un rinnovo all'insegna della continuità e della condivisione degli obiettivi, con un direttivo che riunisce esponenti dei principali comparti produttivi della città. Confcommercio Bordighera punta ora a proseguire il lavoro di rappresentanza delle imprese associate, rafforzando il dialogo con il territorio e le istituzioni locali per affrontare le sfide che attendono il commercio, il turismo e il settore dei servizi nei prossimi anni.