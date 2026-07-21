Tari a Taggia, Conio risponde al consigliere Federico: “Dica le cose come stanno. Il 3% di aumento non è dovuto a scelte amministrative”

Così interviene il sindaco di Taggia Mario Conio sul comunicato stampa inviato ai giornali dal consigliere d’opposizione Giuseppe Federico inerente all’aumento della TARI 2026; tema sul quale il primo cittadino ha ampiamento risposto, in modo approfondito, durante il Consiglio Comunale di ieri.

“Un invito al consigliere d’opposizione: dica le cose come stanno. Non venga a speculare su un aumento del 3% per il quale il Comune e l’amministrazione non hanno nessun tipo di responsabilità. Si tratta infatti di aumenti derivanti dall’adeguamento Istat e dagli aumenti dovuti ai maggiori costi di conferimento fuori provincia. A cui vengono sommati i costi storici e inalterati del servizio calcolato al 2024, così come previsto dalla legge,” spiega Conio.

Sui servizi offerti dal Comune il sindaco precisa: “I servizi ci sono e sono stati ampliati in questi anni, ma gli stessi, va detto, non sono causa dell’aumento, seppur minimo, della TARI 2025. Lo spazzamento domenicale, ad esempio, un tempo non esisteva. Oggi viene effettuato regolarmente, anche se troppo spesso basta un'ora perché il lavoro degli operatori venga vanificato dall'inciviltà di pochi. In un precedente capitolato, per sei mesi all’anno, il lavaggio delle strade non veniva eseguito. Oggi, invece, il servizio interessa l'intero territorio comunale, a rotazione, con una programmazione che copre tutti i dodici mesi dell'anno. Chi deve smaltire rifiuti ingombranti può conferirli ogni giorno, domenica compresa, al Centro di Raccolta di Isola Manente. Sono inoltre disponibili due ritiri gratuiti a domicilio ogni anno e il servizio Ecomobile, presente tre giovedì al mese, a rotazione tra Taggia, Levà e Arma. Poi c’è chi, comunque, preferisce abbandonare i rifiuti per le strade della nostra cittadina.”

“Gli operatori di Amaie Energia – prosegue – svolgono il loro lavoro rispettando quanto previsto dalla Carta della Qualità e, molto spesso, facendo anche molto di più. Ogni giorno devono, infatti, intervenire per rimediare ai comportamenti irresponsabili di una minoranza di cittadini che danneggia l'intera collettività.”

“Il servizio è migliorabile? Certamente. Nessuno sostiene il contrario. Siamo impegnati quotidianamente per renderlo sempre più efficiente, ma serve il contributo di tutti. Ogni abbandono abusivo, ogni discarica improvvisata, significa tempo, risorse ed energie sottratte alla pulizia ordinaria, allo spazzamento e al decoro di altre zone della città. Quando assistete a questi episodi, prendetevela certamente con il Comune, chiedendo controlli sempre più efficaci (seppur sia impensabile monitorare h24 tutto il territorio), ma arrabbiatevi anche con chi sporca, con chi abbandona rifiuti e con chi manca di rispetto alla propria città. Perché sono proprio questi comportamenti a peggiorare il servizio per tutti e il decoro generale,” aggiunge il primo cittadino.

Sul tema dei controlli spiega: “È arrivato il momento della fermezza. Da alcuni mesi abbiamo destinato un agente della Polizia Locale al controllo del servizio e al contrasto degli abbandoni. Proprio la scorsa settimana è stato individuato il responsabile di una serie di conferimenti illeciti. È questa la strada che intendiamo percorrere.”

“Desidero infine rivolgere un sincero ringraziamento alle migliaia di cittadini rigorosi che ogni giorno si impegnano differenziando correttamente e utilizzando con responsabilità i servizi messi a disposizione dal Comune. Sono loro la stragrande maggioranza della nostra comunità e sono loro a consentirci di raggiungere risultati importanti. A voi va il nostro grazie e l'impegno dell'amministrazione a continuare a migliorare il servizio, perché il rispetto che dimostrate ogni giorno merita altrettanto impegno da parte nostra,” conclude Mario Conio.