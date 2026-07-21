Imperia, da domani apre il nuovo percorso pedonale in via Agnesi: proseguono i lavori di adeguamento della strada

A partire da domani, 22 luglio, sarà aperto al transito il nuovo percorso pedonale di via Agnesi, a Imperia. I pedoni potranno infatti utilizzare il nuovo marciapiede che attraversa il fabbricato sede della casa di riposo.
L'apertura del nuovo passaggio consentirà di procedere con la successiva fase dei lavori di adeguamento della strada, che prevede l'allargamento della carreggiata in corrispondenza dello spigolo del fabbricato della casa di riposo.
"Nelle prossime settimane il percorso pedonale sarà completato con le ultime opere di rifinitura", spiega l'assessore ai Lavori pubblici Gianfranco Gaggero, sottolineando che l'utilizzo del nuovo marciapiede rappresenta un passaggio necessario per consentire l'avanzamento dell'intervento previsto lungo via Agnesi.