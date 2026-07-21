Vallecrosia al Mare, decoro nel centro storico: intervento di pulizia straordinaria nel Verbone (Foto)

Pulizia e decoro nel centro storico a Vallecrosia al Mare. Nei giorni scorsi è stato, infatti, effettuato un intervento di pulizia straordinaria del Verbone, a conferma dell'impegno costante dell'Amministrazione Perri per la tutela del territorio, la sicurezza e il decoro urbano.

"Un sentito ringraziamento va al consigliere delegato al centro storico, Manuela Balbis, che con impegno e costanza segnala le criticità e le esigenze del centro storico, contribuendo a individuare le priorità di intervento grazie anche al supporto del sindaco e assessore al Bilancio, Fabio Perri, per l'attenzione e il sostegno alle iniziative volte alla valorizzazione e alla cura della città" - dice l'Amministrazione comunale.

"Lavorare insieme significa prendersi cura del nostro territorio e renderlo sempre più bello, accogliente e vivibile per tutti" - sottolinea l'Amministrazione Perri.