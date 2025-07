Ospedaletti investe sulla sicurezza: ok al progetto di fattibilità per ampliare il sistema di videosorveglianza e lettura targhe

La giunta comunale di Ospedaletti ha approvato all’unanimità il progetto di fattibilità tecnico-economica per l’integrazione del sistema di videosorveglianza e lettura targhe già presente sul territorio. La decisione conferma la volontà dell’amministrazione guidata dal sindaco Daniele Cimiotti di rafforzare il controllo e la sicurezza urbana.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito di un bando nazionale promosso dal Ministero dell’Interno e dal Ministero dell’Economia, che mette a disposizione 24,5 milioni di euro per il 2024 destinati al miglioramento dei sistemi di videosorveglianza. Il Comune di Ospedaletti parteciperà quindi con un proprio progetto, redatto dall’ingegnere Davide De Faveri, comprendente relazione tecnica, computo metrico estimativo, quadro tecnico-economico, cronoprogramma e schede tecniche.

L’amministrazione ha anche delegato il sindaco alla sottoscrizione e trasmissione della manifestazione di interesse e ha nominato l’architetto Massimo Salsi responsabile unico del procedimento. Il progetto, dichiarato immediatamente esecutivo per via dell’urgenza, mira a potenziare la rete esistente per garantire una maggiore efficacia nel monitoraggio del territorio, nella prevenzione dei reati e nel controllo degli accessi, grazie anche all’impiego di tecnologie avanzate per la lettura delle targhe.

Il provvedimento conferma l’impegno del Comune nel rendere Ospedaletti una città sempre più sicura, attraverso investimenti mirati e l’accesso a risorse nazionali dedicate alla sicurezza urbana.