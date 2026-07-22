Sanremo, la Pigna: "Raccolta dei rifiuti migliorata, ma le strade restano sporche". L'appello dei residenti: "Servono lavaggi, disinfestazione e più cestini"

La raccolta dei rifiuti è migliorata, ma il resto continua a preoccupare i residenti del centro storico di Sanremo. È quanto emerge da una nuova segnalazione arrivata da alcuni abitanti della Pigna, che riconoscono i passi avanti compiuti sul fronte del ritiro dei sacchetti, ma denunciano una situazione che definiscono ancora critica per quanto riguarda lo spazzamento, il lavaggio delle strade e le condizioni igieniche di alcune vie della "città vecchia". Secondo quanto riferito, negli ultimi mesi il servizio di raccolta sarebbe diventato più regolare rispetto al passato, con ritiri effettuati con maggiore continuità. Il nodo principale, spiegano però i residenti, resta la pulizia delle strade.

In particolare viene citata via Romolo Moreno, dove, secondo la segnalazione dei residenti, il lavaggio della pavimentazione mancherebbe ormai da circa tre anni. Una situazione che avrebbe portato all'accumulo di sporco incrostato e alla presenza di cattivi odori, attribuiti dagli abitanti anche a episodi di urina ed escrementi umani. "Ci sono giornate - raccontano - in cui diventa difficile persino tenere aperte le finestre. Spesso siamo noi residenti a cercare di pulire la via, ma non dovrebbe essere un compito dei cittadini". Secondo gli abitanti, il problema non riguarderebbe esclusivamente via Romolo Moreno, ma interesserebbe anche altre strade della Pigna, dove chiedono un programma costante di spazzamento e lavaggio.

I residenti ricordano inoltre che alcune settimane fa Amaie Energia avrebbe comunicato "che, una volta ripristinate le bocchette dell'acqua, il servizio di lavaggio sarebbe ripreso nel giro di pochi giorni". Ad oggi, sostengono, questo non sarebbe ancora avvenuto. La richiesta è quella di un piano ordinario di manutenzione, con spazzamento quotidiano e lavaggio settimanale, ritenuti indispensabili per garantire condizioni adeguate di igiene e decoro nel centro storico. Accanto alla pulizia delle strade emerge anche un'altra preoccupazione: quella legata alla presenza di pulci, scarafaggi e topi, per la quale gli abitanti chiedono un intervento di disinfestazione.

Tra le criticità segnalate figura anche la carenza di cestini portarifiuti. "In molte vie del centro storico non ci sono cestini per gettare piccoli rifiuti come carte o involucri. Probabilmente - osservano i residenti - averne di più contribuirebbe anche a ridurre l'abbandono dei rifiuti per strada. Continuiamo a pagare regolarmente tasse e tributi - concludono - e chiediamo semplicemente servizi pubblici adeguati, perché il centro storico possa essere mantenuto in condizioni decorose e vivibili".