Contraffazione, Confesercenti aderisce al protocollo del Comune di Sanremo: "Tutelare legalità, imprese e consumatori"

Confesercenti conferma il proprio impegno nella lotta alla contraffazione e aderisce al protocollo d'intesa sottoscritto dal Comune di Sanremo con Indicam – Associazione Italiana per la Tutela della Proprietà Intellettuale – e la Polizia Locale, finalizzato a contrastare la commercializzazione di prodotti con marchi falsi. L'associazione di categoria accoglie con favore l'iniziativa, ritenendola un passaggio significativo per rafforzare la tutela della legalità, sostenere il commercio regolare e difendere le imprese che operano nel rispetto delle regole. Un percorso che, secondo Confesercenti, rappresenta una risposta concreta a un fenomeno che continua a provocare pesanti ricadute economiche e sociali sul territorio.

L'associazione ricorda come l'attenzione verso questi temi sia da tempo al centro della propria attività. Negli ultimi anni, infatti, sono stati promossi numerosi incontri e iniziative sul territorio provinciale, anche alla presenza del Prefetto, con l'obiettivo di sensibilizzare cittadini, operatori economici e istituzioni sui danni provocati dalla contraffazione, dall'abusivismo commerciale e dalla concorrenza sleale. Particolare rilievo viene attribuito al lavoro sviluppato a Ventimiglia, indicato da Confesercenti come un esempio concreto di collaborazione tra enti e soggetti coinvolti nella difesa del commercio legale e della sicurezza del mercato.

"Confesercenti aderisce con convinzione a questo importante protocollo – ha dichiarato il presidente provinciale Sergio Sciblia –, perché la contraffazione costituisce un grave danno per le imprese oneste, per i consumatori e per l'intero sistema economico. Contrastare la vendita di prodotti falsi significa difendere il lavoro, la qualità, la sicurezza e il valore delle attività che rispettano quotidianamente le regole". Il presidente ha inoltre ribadito come il percorso già avviato a Ventimiglia dimostri la volontà dell'associazione di mantenere alta l'attenzione su questo fenomeno, attraverso il confronto costante con Prefettura, amministrazioni locali, forze dell'ordine e tutti gli altri soggetti impegnati nella tutela della legalità.

Per Confesercenti il protocollo sottoscritto a Sanremo rappresenta ora una base importante per sviluppare un'azione coordinata di prevenzione, controllo e sensibilizzazione, capace di incidere concretamente sul fenomeno della contraffazione. "È fondamentale costruire una collaborazione sempre più stretta tra istituzioni, Polizia Locale, forze dell'ordine, associazioni di categoria e operatori economici. Per queste ragioni aderiamo all'iniziativa e confermiamo la nostra piena disponibilità a collaborare alle attività che saranno promosse sul territorio", conclude l'associazione, ribadendo il proprio impegno a tutela dei consumatori, delle imprese e della concorrenza leale.