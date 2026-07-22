Vallecrosia al Mare, il Bau Garden ospita una giornata dedicata alla cultura cinofila e alla corretta relazione uomo-cane

Una giornata interamente dedicata alla cultura cinofila e alla corretta relazione uomo-cane verrà proposta domenica 26 luglio nell'area manifestazioni del Bau Garden di Vallecrosia al Mare.

L'Amministrazione comunale conferma il proprio impegno nella promozione del benessere animale proponendo iniziative dedicate agli amici a quattro zampe e ai loro proprietari. Domenica prossima si terranno, infatti, due appuntamenti gratuiti realizzati in collaborazione con Elisa Ostini, Dog Scuola Cinofila, e il centro di educazione cinofila Cani Sciolti. "La mattina, dalle 9.30 alle 12.30, Elisa Ostini guiderà l'attività di socializzazione in acqua, un'importante esperienza per favorire il benessere e la serenità del cane attraverso un approccio rispettoso e professionale" - fa sapere il consigliere comunale di Vallecrosia al Mare Luciana Rondelli - "Nel pomeriggio, dalle 18 alle 20, Cani Sciolti proporrà l'incontro 'Il cane perfetto non esiste', dedicato ai bisogni reali del cane, alle aspettative dei proprietari, alla relazione e alla comunicazione con il proprio animale. Questa iniziativa rappresenta il primo di una serie di appuntamenti che avranno cadenza mensile, con l'obiettivo di offrire ai cittadini momenti di formazione, confronto e condivisione, promuovendo una cultura sempre più attenta al rispetto e al benessere degli animali".

"L'Amministrazione comunale continuerà a investire in progetti e manifestazioni che valorizzino il Bau Garden come punto di riferimento per il territorio e come luogo di incontro dedicato alla crescita del rapporto tra persone e animali" - sottolinea - "Vi aspettiamo domenica 26 luglio. La partecipazione è gratuita".