Coldirodi riavrà il medico di famiglia: dal primo agosto arriva la dottoressa Gabriella Mazzolari

Dopo circa due mesi di attesa, la frazione di Coldirodi potrà nuovamente contare su un medico di famiglia. Dal prossimo 1° agosto 2026 la dottoressa Gabriella Mazzolari prenderà servizio come medico del Ruolo Unico di Assistenza Primaria, garantendo l'attività a ciclo di scelta nel Comune di Sanremo, con studio principale nell'ambito dell'AFT MMG numero 4 e studio secondario proprio nella frazione collinare di Coldirodi, afferente all'AFT numero 3. La nomina arriva dopo la cessazione dell'attività convenzionata del dottor Roberto Fenotti, che dal 1° giugno aveva lasciato scoperta la zona.

La decisione è contenuta in una determinazione dirigenziale dell'Azienda Tutela della Salute Liguria - Area Sociosanitaria Locale 1, con la quale è stato conferito alla dottoressa Mazzolari un incarico a tempo determinato della durata di 12 mesi. L'obiettivo è garantire la continuità dell'assistenza ai cittadini nelle more della copertura definitiva della zona carente. La professionista, inserita nell'elenco collaterale aziendale 2026, aveva infatti dato la propria disponibilità ad accettare l'incarico proposto dall'azienda sanitaria.

La necessità di trovare rapidamente una soluzione era nata dopo il pensionamento del dottor Fenotti, che svolgeva la propria attività sia nello studio principale di Sanremo sia nella sede secondaria di Coldirodi. Per far fronte alla carenza temporanea, l'Asl aveva richiesto la disponibilità ai medici presenti nelle graduatorie aziendali 2026 e nell'elenco collaterale, individuando nella dottoressa Mazzolari la figura disponibile a garantire il servizio sul territorio.

Per i residenti di Coldirodi si tratta del ritorno di un riferimento sanitario stabile, dopo un periodo nel quale la frazione era rimasta senza un proprio medico di medicina generale. Lo studio secondario consentirà infatti ai cittadini di continuare a usufruire del servizio direttamente sul territorio, evitando spostamenti verso il centro di Sanremo per visite e necessità ordinarie. La nuova assegnazione prevede anche attività oraria nelle Case di Comunità del Distretto di Sanremo.

Parallelamente, l'Asl ha anche disposto la trasformazione di sei incarichi temporanei di medici del Ruolo Unico di Assistenza Primaria in incarichi a tempo indeterminato, nell'ambito della nuova organizzazione prevista dall'Accordo Collettivo Nazionale della Medicina Generale del 15 gennaio 2026. Tra questi figura anche il dottor Federico Comparato, già operativo a Sanremo, oltre ad altri professionisti impegnati nei distretti di Ventimiglia e Imperia.

La stabilizzazione rientra nel piano dell'Area Sociosanitaria Locale 1 per rafforzare la medicina territoriale e garantire maggiore continuità assistenziale. L'azienda ha infatti proceduto alla trasformazione degli incarichi temporanei dopo la valutazione del fabbisogno di personale medico convenzionato e alla luce dell'individuazione delle zone carenti 2026, che per il territorio dell'Asl 1 comprendevano complessivamente 64 incarichi vacanti di medico del Ruolo Unico di Assistenza Primaria.

Per Coldirodi, però, la notizia più attesa riguarda soprattutto la riapertura dello studio medico della frazione. Dopo la conclusione dell'esperienza professionale del dottor Fenotti, i residenti potranno nuovamente fare riferimento a un medico di famiglia presente sul territorio. "L'incarico decorre dal 1° agosto 2026 e consentirà di assicurare la continuità assistenziale fino alla copertura definitiva della zona carente", si legge nell'atto dell'Azienda Tutela della Salute Liguria.