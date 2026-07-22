Sanremo, lavori senza sosta a Pian di Nave: il piazzale cambia volto per la “Notte dei Fiori” (Foto)

Lavori senza sosta a Pian di Nave, dove è già cominciato il conto alla rovescia per “La Notte dei Fiori”, il grande evento musicale in programma sabato 25 luglio e destinato alla prima serata di Rai1 del prossimo 29 agosto. Dopo aver ospitato i concerti della stagione estiva dell’Orchestra Sinfonica e il debutto del Sanremo One Night Summer Hits, il piazzale alle spalle del Forte di Santa Tecla si prepara a cambiare nuovamente volto. Tecnici e operai sono al lavoro per adeguare l’area a una produzione televisiva che richiederà una configurazione parzialmente diversa rispetto agli appuntamenti già proposti durante l’estate.

Le principali modifiche riguarderanno l’organizzazione degli spazi e l’allestimento del palco, sul quale sarà portata una scenografia naturale pensata per accompagnare l’identità della serata. Un richiamo inevitabile alla città dei fiori, che diventerà parte integrante della costruzione visiva dello spettacolo e della sua successiva restituzione televisiva. Pian di Nave conferma così la propria capacità di trasformarsi, passando dalla dimensione sinfonica a quella dei concerti rivolti alle nuove generazioni, fino a diventare ora un vero e proprio studio televisivo all’aperto. Una vocazione sulla quale Sanremo sta investendo per ampliare la propria offerta musicale e utilizzare con maggiore continuità uno degli spazi più suggestivi della città.

Il primo evento del nuovo accordo tra Rai e Comune. “La Notte dei Fiori” non sarà soltanto un altro appuntamento del calendario estivo. È infatti il primo grande evento nato dalla nuova convenzione tra Rai e Comune di Sanremo, l’accordo che ha confermato la permanenza del Festival della Canzone Italiana al Teatro Ariston. Tra gli obiettivi dell’intesa c’è quello di rafforzare il legame tra la Rai e la città anche al di fuori della settimana festivaliera, trasformando Sanremo in un polo musicale attivo durante tutto l’anno. La serata di Pian di Nave rappresenta il primo passaggio concreto di questo nuovo percorso: uno spettacolo prodotto in città, costruito attorno alla sua storia musicale e destinato alla programmazione nazionale.

La registrazione avverrà sabato, mentre la messa in onda è prevista sabato 29 agosto in prima serata su Rai1. Sanremo tornerà così sugli schermi nazionali nel cuore dell’estate, attraverso un evento capace di unire la tradizione cantautorale ligure ai brani che hanno segnato la storia del Festival. Da Concato a Moro e Masini: il cast. I nomi degli artisti erano stati anticipati già da tempo, delineando un cast nel quale convivono generazioni, linguaggi e percorsi differenti. Sul palco di Pian di Nave saliranno Fabio Concato, Fabrizio Moro, Marco Masini, Tosca, Anna Tatangelo, Sabrina Salerno, Cristina D’Avena, Roshelle, Maria Antonietta e Colombre, Angelica Bove e Nicolò Filippucci. A condurre la serata saranno Nicola Savino ed Elenoire Casalegno, affiancati dalle incursioni comiche di Federico Basso e Antonio Ornano.

La struttura dello spettacolo seguirà due grandi direttrici: da una parte il tributo alla scuola cantautorale ligure, dall’altra l’omaggio alle canzoni più conosciute del Festival di Sanremo. Due storie inevitabilmente legate alla città, che sul palco di Pian di Nave saranno rilette attraverso interpretazioni originali, duetti e momenti corali. L’omaggio a Gino Paoli e alla scuola genovese. L’apertura sarà dedicata a Gino Paoli, scomparso lo scorso marzo. Il primo omaggio arriverà con “Quattro amici al bar”, mentre Fabio Concato interpreterà “Una lunga storia d’amore”. A Tosca sarà invece affidato il compito di far rivivere “La gatta”. Un altro spazio centrale sarà riservato al repertorio di Fabrizio De André. Maria Antonietta e Colombre proporranno “Amore che vieni, amore che vai”, mentre “Il pescatore” sarà al centro di una versione corale.

Il racconto della scuola genovese proseguirà con Luigi Tenco. Nicolò Filippucci, vincitore delle Nuove Proposte al Festival 2026, interpreterà “Ciao amore, ciao”, mentre Angelica Bove canterà “Mi sono innamorato di te”. Tosca renderà omaggio a Umberto Bindi con “Il nostro concerto”. Roshelle ricorderà invece Bruno Lauzi attraverso “L’appuntamento” e “Ritornerai”. Non mancherà la musica di Ivano Fossati, riletta da tre dei protagonisti più attesi: Marco Masini interpreterà “La musica che gira intorno”, Anna Tatangelo “E non finisce mica il cielo” e Fabrizio Moro “La mia banda suona il rock”. I successi del Festival tornano a Sanremo. Accanto al tributo ai grandi cantautori liguri, lo spettacolo riporterà a Sanremo alcune canzoni entrate nella storia più recente della manifestazione. Fabrizio Moro riproporrà “Portami via”, mentre Marco Masini tornerà a “Disperato”, il brano con il quale vinse la sezione Novità nel 1990. Anna Tatangelo interpreterà “Cinque giorni”, uno dei maggiori successi di Michele Zarrillo. Il programma prevede inoltre un momento con Cristina D’Avena, che eseguirà tre delle sue sigle più conosciute, firmate da autori liguri. Sabrina Salerno sarà invece protagonista di un gioco musicale e di un medley dedicato ai successi sanremesi.

La formula punta quindi a superare la semplice successione di esibizioni. “La Notte dei Fiori” sarà costruita come un racconto musicale: un percorso che parte dalla Liguria, attraversa la tradizione dei suoi cantautori e arriva al Festival, mettendo in relazione repertori differenti attraverso nuove voci e interpretazioni. Pian di Nave, il nuovo palco dell’estate sanremese. Mentre il cast si prepara alla serata, a Pian di Nave procede il lavoro più silenzioso: quello necessario a trasformare nuovamente il piazzale e adattarlo alle esigenze dello spettacolo. L’area ha già dimostrato, nelle prime settimane della stagione, una notevole versatilità. Ha accolto l’Orchestra Sinfonica, capace di portare fuori dall’Auditorium Franco Alfano un progetto pensato per il grande pubblico con Bregovic, ed è stata teatro del Sanremo One Night Summer Hits, con Lda Aka 7even, Gianluca Amoruso, Ameliè e Sissi.

Sabato sarà la volta di una produzione televisiva nazionale, con un allestimento differente, una regia studiata per Rai1. Tre formule diverse racchiuse nello stesso luogo, divenuto uno dei principali riferimenti dell’estate cittadina. La sfida non riguarda soltanto il singolo spettacolo. Pian di Nave sta assumendo progressivamente il ruolo di grande arena all’aperto di Sanremo, uno spazio nel quale musica, televisione e promozione della città possono convivere davanti alla cornice del mare e del Forte di Santa Tecla. “La Notte dei Fiori” aggiungerà ora un nuovo tassello. Sabato il piazzale ospiterà il pubblico e gli artisti; poco più di un mese dopo, il 29 agosto, quelle immagini entreranno nelle case degli italiani. Nel mezzo ci sarà Sanremo, chiamata ancora una volta a trasformare la propria storia musicale in un racconto nazionale.