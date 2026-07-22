Ventimiglia, pubblicati i bandi per il nuovo Polo Socio Culturale per Adulti di via Vittorio Veneto: al via le manifestazioni di interesse

Con la pubblicazione dei due bandi prende forma il percorso verso l'apertura del nuovo Polo Socio Culturale per Adulti di via Vittorio Veneto, negli spazi dell'ex centro anziani di Ventimiglia. Da questa mattina sono infatti aperte le manifestazioni di interesse previste dall'Amministrazione comunale, articolate in due procedure differenti. La prima riguarda l'affidamento del servizio di gestione della struttura, comprensivo delle attività di apertura, chiusura e coordinamento delle iniziative. La seconda, invece, è finalizzata a raccogliere le progettualità che andranno ad animare il nuovo polo, con l'obiettivo di trasformarlo in un punto di riferimento per la comunità adulta del territorio.

L'assessore ai Servizi sociali Milena Raco ha illustrato la filosofia che ha guidato il progetto, puntando su un modello innovativo e aperto alla partecipazione. "Per puntare in alto bisogna poter dare innovazione e voglia di crescere a chi questa città la vive con la voglia di cambiare e di socializzare, ed allora perché non spingersi un po' più là? Diverse saranno le progettualità richieste per settore e che desidero far gravitare all'interno del centro, proprio perché deve essere un luogo sicuro, accogliente, ricco di attività di vario genere ed articolate per età, per attitudini e per ritrovare il piacere di stare assieme; presenza fissa sarà quella del Garante degli Anziani, figura fortemente voluta da Forza Italia e per la quale il nostro capogruppo Franco Ventrella ha dato un grande contributo, come il suo impegno nel seguire i lavori di ripristino dei locali dopo l'utilizzo da parte delle scuole durante gli interventi al plesso Biancheri".

L'obiettivo dell'Amministrazione è quello di superare il concetto tradizionale di centro anziani, proponendo uno spazio dinamico e intergenerazionale, capace di offrire occasioni di crescita, incontro e condivisione. Raco ha inoltre ricordato come il ritardo nell'avvio del servizio sia stato determinato dalle esigenze legate all'emergenza scolastica. "Spiace constatare che le emergenze a cui siamo stati chiamati a far fronte per il bene dei bambini e per la serenità delle nostre famiglie possano essere sembrate una noncuranza verso i nostri anziani, che tanto attendono la partenza del servizio. Il nuovo punto di incontro porterà il nome di Polo Socio Culturale per Adulti perché ritengo che la parola 'anziani' possa sminuire la voglia di vivere e di mettersi in gioco di chi è diversamente giovane ed ha tutto il diritto di frequentare un centro dinamico e ricco di contenuti e non uno stallo come mero punto di incontro abbandonato a se stesso".

Le attività previste spaziano dalla ginnastica dolce alle lezioni di ballo, passando per pomeriggi e serate danzanti, incontri di letteratura, corsi di teatro, laboratori grafico-pittorici, mostre, attività musicali, corsi di cucito, iniziative culturali e corsi di lingue, oltre ad altre proposte che emergeranno proprio attraverso la manifestazione di interesse. Un'offerta ampia che punta a valorizzare le competenze del territorio e a favorire nuove occasioni di socializzazione. "Ventimiglia può dare molto e se puntiamo sul sociale, costruendo rapporti e frequentazioni sane, la cultura di questa città può risaltare ancor più la sua bellezza", conclude l'assessore.

L'assessore Raco ha ringraziato i funzionari degli uffici dei Servizi sociali, riconoscendo il lavoro svolto per portare a termine le procedure amministrative che consentono ora di avviare concretamente il progetto e accompagnare il nuovo Polo Socio Culturale verso la sua apertura.