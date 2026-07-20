Aurelia Bis, il vice Ministro Rixi avverte Sanremo: "Se ogni volta si rimette tutto da capo penso che non la vedremo mai"

L'Aurelia Bis torna al centro del dibattito politico e infrastrutturale, con un messaggio diretto all'amministrazione comunale di Sanremo. Dal Porto Cala del Forte di Ventimiglia, dove il Gruppo Consiliare Lega Liguria – Salvini ha organizzato un incontro pubblico dedicato a edilizia e infrastrutture, il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi ha affrontato il tema dell'atteso collegamento viario, lasciando intendere che potrebbero arrivare sviluppi già nelle prossime settimane. Allo stesso tempo, però, ha lanciato un monito sul rischio di continui rinvii legati alle richieste di modifica del progetto, sottolineando come il prolungarsi dell'iter possa compromettere la realizzazione dell'opera.

Rispondendo alle domande dei cronisti, Rixi ha spiegato: "Ci saranno novità nelle prossime settimane. Abbiamo ricevuto dal sindaco, per quanto riguarda il tratto di Sanremo, la necessità di rivedere ulteriormente il progetto. Io quello che dico è che se ogni volta si rimette tutto da capo penso che non la vedremo mai". Un'affermazione che richiama direttamente le recenti richieste avanzate dall'amministrazione matuziana e che evidenzia la volontà del Ministero di arrivare rapidamente a una definizione del tracciato. Il viceministro ha ribadito che eventuali modifiche sono legittime, ma inevitabilmente incidono sui tempi di realizzazione dell'opera.

Il rappresentante del Governo ha poi allargato il ragionamento alle principali infrastrutture del Ponente ligure, soffermandosi anche sul raddoppio ferroviario. "Credo sia un momento importante di rinnovo delle infrastrutture sulla Liguria, dove iniziamo a vedere alcune luci anche se ovviamente ci sono ancora tante cose da risolvere. Prima di tutto il raddoppio della ferrovia del Ponente, su cui noi stiamo insistendo anche con il Comune di Finale, che rischia di bloccare l'opera volendo rifare un ponte che bloccherebbe per due anni la percorribilità della linea tra Levante e Ponente", ha dichiarato, evidenziando la necessità di evitare nuovi rallentamenti su interventi ritenuti strategici.

Un passaggio anche sul Colle di Tenda, altro cantiere particolarmente atteso dal territorio. "Il Tenda va avanti perché lì si è deciso e quando si è deciso di prendere le decisioni e di andare avanti si va avanti. È difficile scegliere, dire dei sì e dei no, ma se non si fanno delle scelte precise poi il rischio è che si rimanga a metà del guado e non si sciolga mai. Noi siamo disponibili e decideranno gli enti locali le modifiche. Da me non ci sarà mai un no, ma è chiaro che più si fanno modifiche sui progetti più i tempi si allungano", ha aggiunto, ribadendo la linea del Ministero favorevole al confronto con i territori ma orientata a evitare continui ripensamenti progettuali.

Nel corso dell'incontro Rixi ha inoltre rivendicato l'azione del Ministero sul fronte delle opere pubbliche. "Per troppo tempo si è parlato di infrastrutture senza riuscire a trasformare i progetti in cantieri e i cantieri in opere. Oggi il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sta facendo esattamente il contrario: investimenti concreti, programmazione e interventi che migliorano la vita dei cittadini e rafforzano la competitività del territorio", ha affermato. Il viceministro ha ricordato gli investimenti destinati alla provincia di Imperia, dalla sicurezza idrica al potenziamento della rete ferroviaria, dalla manutenzione delle strade all'ammodernamento dell'A10, sottolineando come l'obiettivo sia quello di realizzare infrastrutture moderne, sicure e durature, riducendo al minimo i disagi dei cantieri senza rinunciare alla qualità degli interventi.

L'appuntamento di Ventimiglia è stato organizzato dal Gruppo Consiliare Lega Liguria – Salvini e ha visto la partecipazione, oltre che di Rixi, del consigliere regionale e commissario provinciale della Lega Armando Biasi, dell'assessore regionale allo Sviluppo Economico Alessio Piana, del sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro e del segretario generale della FILCA CISL Liguria Andrea Tafaria. Nel corso dell'iniziativa Biasi ha presentato anche la proposta di legge regionale n. 95/2026, che punta a semplificare le procedure amministrative in materia edilizia, con l'obiettivo di adeguare la normativa ligure ai principi della legislazione nazionale e favorire interventi più rapidi nel settore delle costruzioni.