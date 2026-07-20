Maxi blitz della Polizia di Stato, il senatore Berrino: "Colpo durissimo alla criminalità, la sicurezza resta una priorità"

Il senatore Gianni Berrino, Capogruppo di Fratelli d'Italia in Commissione Giustizia, ha commentato il maxi blitz condotto dalla Polizia di Stato in 44 province italiane, un'operazione che ha portato a oltre 500 arresti e al sequestro di più di 700 chilogrammi di sostanze stupefacenti:

"Maxi blitz della Polizia di Stato in 44 province: oltre 500 arresti e più di 700 kg di droga sequestrati. Un’operazione straordinaria che rappresenta un colpo durissimo alla criminalità e un segnale concreto della presenza dello Stato.

Dietro questi numeri ci sono donne e uomini in divisa che, con coraggio, professionalità e spirito di sacrificio, lavorano ogni giorno per garantire la sicurezza delle nostre comunità. A loro va la mia più sincera gratitudine e il mio più profondo rispetto.

Un sentito ringraziamento va anche al Governo e al Ministro Piantedosi per il grande lavoro che stanno portando avanti con determinazione e serietà, mantenendo gli impegni assunti con i cittadini e dimostrando che la lotta alla criminalità non è uno slogan, ma un’azione quotidiana fatta di risultati concreti.

La sicurezza è un diritto fondamentale e continuerà a essere una priorità assoluta.

Come Capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Giustizia, sono profondamente orgoglioso di far parte di una maggioranza che mette al centro la legalità, la tutela dei cittadini e il rafforzamento dello Stato".

Il messaggio si conclude con un richiamo all'impegno nella lotta alla criminalità: "Avanti, con determinazione, dalla parte della legalità e degli italiani".