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Attualità | 20 luglio 2026, 14:22

"La Classica del Sorriso - Memorial Sergio Longoni": da Andora a Sanremo la prima staffetta ciclistica inclusiva promossa da Fondazione Sacra Famiglia

Il 17 settembre 2026 circa 200 partecipanti percorreranno la pista ciclabile della Riviera con le Fra' Bike. Alla partenza è attesa la presenza del ministro Andrea Abodi.

&quot;La Classica del Sorriso - Memorial Sergio Longoni&quot;: da Andora a Sanremo la prima staffetta ciclistica inclusiva promossa da Fondazione Sacra Famiglia

Giovedì 17 settembre 2026 prende il via la prima edizione de "La Classica del Sorriso – Memorial Sergio Longoni", staffetta ciclistica per tutti promossa da Fondazione Sacra Famiglia lungo la costa ligure: una grande festa di sport, solidarietà e territorio. 

Protagoniste saranno 15 Fra' Bike, biciclette speciali a pedalata assistita progettate per persone con disabilità - tandem a guida mista e mezzi con pedana per carrozzine - guidate da volontari e operatori insieme ai residenti delle strutture della Fondazione. In tutto circa 200 partecipanti tra ospiti, operatori e volontari provenienti dalle sedi di Liguria, Piemonte e Lombardia. 

Il percorso si snoderà lungo la nuova pista ciclabile della Riviera, infrastruttura ideale per un uso inclusivo e accessibile, toccando Andora, Cervo, San Bartolomeo al Mare, Diano Marina, Imperia, San Lorenzo al Mare, Santo Stefano al Mare, Riva Ligure e Taggia, con arrivo a Sanremo. 

Alla partenza sarà presente il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, insieme ai rappresentanti delle istituzioni locali e regionali. Invitati i Sindaci di tutti i Comuni attraversati, gli assessori regionali e le realtà del terzo settore, del volontariato e dell'associazionismo sportivo del territorio. 

L'evento nasce in un anno speciale per Fondazione Sacra Famiglia, che celebra tre ricorrenze: i 130 anni di attività della Fondazione, i 70 anni della sede di Andora e i 10 anni di quella di Loano. 

La prima edizione è dedicata alla memoria di Sergio Longoni, imprenditore brianzolo fondatore di Longoni Sport e DF Sport Specialist, pioniere del retail sportivo specializzato in Italia e amico del progetto Fra' Bike, recentemente scomparso. Alla manifestazione parteciperà la famiglia di Longoni e una rappresentanza dei dipendenti dell’azienda. 

Partenza: ore 9.30 – Fondazione Sacra Famiglia, via del Poggio 36, Marina di Andora.

Arrivo: Sanremo, zona via Enrico Gavagnin, dopo le ore 15.00. 

Redazione

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