Pontedassio celebra Santa Margherita, Piana: "Le feste patronali custodiscono l'identità dei nostri borghi"

L’assessore regionale all’Entroterra Alessandro Piana ha partecipato questa sera a Pontedassio, insieme al sindaco Fulvio Pezzuto, alle celebrazioni per la festa patronale di Santa Margherita, uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità, che ogni anno rinnova i valori di fede, condivisione e appartenenza attraverso la tradizionale processione per le vie del paese e i momenti di festa che coinvolgono cittadini, associazioni e volontari.



“È per me un grande piacere essere oggi a Pontedassio per la festa di Santa Margherita, una ricorrenza che ogni anno rinnova il senso di appartenenza della comunità e rafforza i valori di fede, solidarietà e condivisione che caratterizzano i nostri borghi – dichiara l’assessore regionale all’Entroterra Alessandro Piana –. Per me tornare a Pontedassio ha un significato speciale: è un paese al quale sono profondamente legato e nel quale ho avuto l’onore di servire la comunità come amministratore comunale, un’esperienza che continua a guidare il mio impegno nelle istituzioni regionali. La tradizionale processione, accompagnata dalla Banda Città di Alassio e con la partecipazione della Confraternita di San Pietro Martire, rappresenta una testimonianza concreta di una comunità viva e orgogliosa delle proprie radici. Le feste patronali sono un patrimonio religioso, culturale e sociale che contribuisce a mantenere viva l’identità dei nostri paesi e a valorizzare l’entroterra ligure. Un sentito ringraziamento al sindaco Pezzuto e all’amministrazione comunale, al parroco, alla Confraternita, alla Banda, alla Pro Loco e a tutti i volontari che hanno reso possibile questa giornata di festa”.



“Il giorno di Santa Margherita costituisce per la comunità di Pontedassio un momento di festa religiosa che si coniuga con la tradizione e la convivialità - commenta il sindaco di Pontedassio Fulvio Pezzuto -. La celebrazione è iniziata con la Messa solenne seguita dalla processione con la statua di Santa Margherita accompagnata dalla banda musicale, dal clero, le autorità invitate e la popolazione, per concludersi poi con la cena di piazza sapientemente organizzata dalla Pro Loco”.