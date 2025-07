Sanremo: il Tar respinge il ricorso per la fornitura di lampade a led per l'illuminazione pubblica, via libera all'installazione

Via libera alla fornitura di lampadine a led per l’illuminazione pubblica di Sanremo, dopo due anni di attesa ed un ricorso contro l’assegnazione del bando che prevedeva l’installazione delle luci a led in tutto il Comune. Un lavoro importante che, oltre alla sostituzione delle lampade prevede pure quella dell'armatura che consentirà l'installazione della nuova illuminazione.

Era stata la Gds Lighting di Vicenza a fermare il procedimento, secondo il bando, che aveva assegnato la fornitura alla Cree Lighting di Sesto Fiorentino. La ditta arrivata seconda ha fatto slittare l’intervento che avrebbe garantito negli ultimi due anni un notevole risparmio per il comune e, quindi, per i cittadini. L’azienda vicentina, infatti, aveva evidenziato che la ditta vincitrice aveva presentato al Tribunale di Firenze una proposta di concordato preventivo.

Il Comune matuziano aveva scelto, a fine 2022, di investire sul risparmio energetico. Un deciso passo avanti, con un progetto da 2,4 milioni di euro per la sostituzione degli impianti di illuminazione con i sistemi a led più attuali, in grado di dare una luce migliore con un netto risparmio in bolletta. Gli interventi vennero finanziati dal Por-Fesr per l’efficientamento energetico nell’illuminazione pubblica e la spesa era inserita nel piano triennale dei lavori 2023/2025 all’interno dell’annualità 2023.

Purtroppo, però, l’ennesimo blocco burocratico aveva fermato tutto. Oggi il Tar ha sancito che l’istanza cautelare non merito accoglimento perché “La presentazione di domanda di concordato preventivo non è ostativa all’aggiudicazione, la disciplina di tale istituto prevale su quella del Codice dei contratti e perché, nel bilanciamento degli interessi contrapposti in sede cautelare, risulta prevalente quello rappresentato dal Comune dell’urgenza di procedere alla fornitura per poter rispettare il cronoprogramma previsto dal progetto di adeguamento tecnologico, il cui mancato rispetto comporterebbe la revoca del suddetto finanziamento pubblico conseguito, mentre le pretese fatte valere dalla ricorrente, ove fondate, potranno essere adeguatamente tutelate mediante risarcimento del danno per equivalente”.

Ora il Comune potrà quindi procedere con la fornitura e, finalmente, la città dei fiori avrà una illuminazione a led in tutte le sue vie e piazze. Al momento, lo ricordiamo, i punti totali di illuminazione sono 12.000, dei quali già 2.000 a led e 10.000 ad incandescenza- Grazie a questo appalto questi ultimi dimezzeranno e, dei 12.000 presenti, ben 7.000 saranno a led.