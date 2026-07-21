Diocesi, il Vescovo Antonio Suetta decreta l'estinzione di due storiche confraternite: riguardano Ceriana e Badalucco

La Diocesi di Ventimiglia-Sanremo ha disposto l'estinzione di due storiche confraternite del territorio. Con due distinti decreti firmati dal vescovo monsignor Antonio Suetta viene infatti riconosciuta e dichiarata l'estinzione della Confraternita dell'Addolorata (già Compagnia della Misericordia detta dei Neri) di Ceriana e della Confraternita del Santissimo Nome di Maria di Badalucco. Entrambi i provvedimenti fanno seguito alle relazioni pervenute sulla situazione delle confraternite della diocesi e si inseriscono nel percorso di riordino avviato con il decreto e la nota giuridico-pastorale emanati dal Vescovo l'8 settembre 2025.

I decreti richiamano come riferimenti normativi la Circolare n. 28 della Conferenza Episcopale Italiana del 1° marzo 1999, contenente gli indirizzi per la definizione della condizione giuridica delle confraternite, e lo Statuto per le Confraternite della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo, promulgato il 19 giugno 2009 dall'allora vescovo monsignor Alberto Maria Careggio. Dopo aver preso atto delle relazioni raccolte, il Vescovo ha quindi formalizzato la cessazione delle due realtà confraternali con appositi decreti.

Per quanto riguarda Ceriana, il decreto stabilisce che il patrimonio della Confraternita dell'Addolorata sia devoluto alla Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, secondo quanto previsto dal diritto canonico. Analoga disposizione è stata adottata per Badalucco, dove il patrimonio della Confraternita del Santissimo Nome di Maria sarà trasferito alla Parrocchia di Nostra Signora Assunta e San Giorgio. I provvedimenti sono stati emessi in quattro originali e trasmessi alle rispettive parrocchie, all'Ufficio Comunicazioni Sociali della diocesi, al Priorato Diocesano e alla Cancelleria Vescovile per la conservazione.

Nei due decreti non manca anche un richiamo di carattere pastorale. Il vescovo Suetta rivolge infatti un messaggio ai confratelli e a quanti hanno condiviso il cammino delle due associazioni religiose, invitandoli a proseguire il proprio impegno all'interno della vita parrocchiale. "Si fa pastorale invito ad eventuali membri e simpatizzanti a continuare nell'opera che li ha fin qui animati, come fedeli collaboratori volontari della Parrocchia".