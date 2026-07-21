Sanremo punta sul turismo sostenibile e l'inclusione sociale: la Giunta approva l'adesione al progetto transfrontaliero "TRACCIA"

Il programma è strutturato per promuovere lo sviluppo economico, la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, nonché l’inclusione nei territori dell’Alto Tirreno mediante la realizzazione di progetti condivisi tra Italia e Francia che coinvolgono, nello specifico, Liguria, Toscana, Sardegna, Corsica e la regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra.

​La proposta progettuale, caratterizzata da una durata di circa 30 mesi, vede come capofila il Dipartimento di Ingegneria civile, ambientale e architettura (DICAAR) dell’Università degli Studi di Cagliari.

L’obiettivo primario di "TRACCIA" consiste nel trasformare l'attività turistica da una semplice esperienza di visita ad un modello integrato di rigenerazione territoriale, capace di contrastare le fragilità strutturali delle aree di cooperazione (come lo spopolamento, l'invecchiamento demografico, la contrazione dei servizi e gli squilibri legati alla forte stagionalità dei flussi).

​L’adesione del Comune di Sanremo è stata promossa attivamente dal tessuto associativo locale e, in particolare, dall’associazione "Pigna Mon Amour", da anni radicata nella valorizzazione del centro storico matuziano. L'associazione, forte di una consolidata esperienza in passati progetti europei (quali i programmi ART LAB), collaborerà alla co-progettazione delle azioni territoriali.

“Con questo provvedimento – dichiara l’assessore Enza Dedali – Sanremo conferma la propria visione strategica di lungo periodo. Partecipare a questo programma transfrontaliero consente di coniugare le eccellenze storiche e paesaggistiche con i valori europei della coesione sociale e dell’innovazione. È una grande opportunità per intercettare risorse, inserendo la nostra città in un network internazionale, a beneficio dello sviluppo economico del territorio”.

Tra i punti cardine dell’azione che interesserà Sanremo si evidenziano la valorizzazione e la rigenerazione della Pigna, nonché l’inclusione sociale e l’accessibilità attraverso lo sviluppo di strumenti culturali fruibili e la strutturazione di percorsi di inserimento lavorativo e autonomia per persone con disabilità, senza tralasciare lo sviluppo di merchandising territoriale eco-sostenibile mediante la produzione sussidiaria di articoli tessili e oggettistica artigianale che vedrà il coinvolgimento diretto di realtà del terzo settore operanti sul territorio (tra cui Caritas, Anffas e Spes).

L'iniziativa si inserisce nel Programma Interreg VI-A Italia-Francia Marittimo 2021-2027, uno strumento dell'Unione Europea cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).