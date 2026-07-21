Sanremo, via libera a un nuovo concorso per messo-autista e nominata la commissione per istruttore amministrativo

Il Comune di Sanremo accelera sul fronte delle assunzioni e, con due distinte determine del Settore Affari Generali - Servizio Risorse Umane, compie un nuovo passo nel piano di rafforzamento dell'organico previsto dal PIAO 2026-2028. Da un lato prende atto dell'esito negativo della procedura di mobilità volontaria per la copertura di un posto di messo-autista, dall'altro nomina la commissione esaminatrice del concorso per istruttore amministrativo e contabile. Due provvedimenti che consentono all'amministrazione di proseguire l'iter per coprire figure considerate strategiche per il funzionamento della macchina comunale.

Per quanto riguarda il profilo di messo-autista, la procedura di mobilità esterna, avviata nei mesi scorsi ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 165/2001, si è conclusa senza candidati idonei. Al bando erano stati ammessi quattro partecipanti, che hanno sostenuto il colloquio il 24 giugno scorso, ma i verbali della commissione hanno certificato il mancato superamento della selezione. L'amministrazione ha quindi approvato gli atti della procedura e ha preso formalmente atto dell'esito negativo, condizione che consente ora di procedere con un concorso pubblico per la copertura del posto.

Il nuovo concorso riguarderà un posto a tempo pieno e indeterminato nell'Area degli Operatori Esperti, con decorrenza dell'assunzione prevista dal Comune a partire dal 1° settembre 2026. L'ente ha già approvato lo schema del bando, che sarà pubblicato sul portale nazionale InPA e sul sito istituzionale del Comune nella sezione dedicata ai concorsi. La determina evidenzia inoltre che sono già state completate anche le verifiche previste dall'articolo 34-bis del decreto legislativo 165/2001, senza che emergessero disponibilità di personale da assegnare al posto vacante.

Con un secondo provvedimento il Comune ha invece nominato la commissione esaminatrice del concorso pubblico per un posto di istruttore amministrativo e contabile, bandito con precedente determinazione. A presiedere la commissione sarà Alberto Zurlo, segretario generale della Provincia di Savona, affiancato da Francesca Minetto e Giacomo Gilardoni come commissari esperti. Monica Di Marco sarà componente aggiunto per la prova di lingua inglese, Andrea Strangio per le competenze informatiche, mentre Simonetta Sparago svolgerà il ruolo di segretaria verbalizzante, con Nicla Londri designata quale sostituta in caso di necessità.

La determina precisa che gli incarichi diventeranno pienamente efficaci solo dopo l'acquisizione delle dichiarazioni sull'assenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa e, per i componenti esterni, delle necessarie autorizzazioni da parte delle amministrazioni di appartenenza. Con questi due atti l'amministrazione comunale prosegue dunque il percorso delineato nella programmazione del fabbisogno di personale, con l'obiettivo di coprire i posti vacanti e garantire il regolare funzionamento dei servizi comunali.