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Attualità | 20 luglio 2026, 13:44

Sanremo, prosegue il piano di lavaggio delle strade: interventi con idropulitrice in centro e nei quartieri

Proseguono gli interventi di lavaggio delle strade cittadine con l’impiego delle idropulitrici, nell'ambito del programma di pulizia predisposto dal Comune di Sanremo.

Le operazioni sono svolte dalle squadre di Amaie Energia e Servizi, coordinate dal Servizio Ambiente guidato dall'assessore Ester Moscato.

Negli ultimi giorni le due squadre dedicate ai lavaggi con idropulitrice sono intervenute in via Roma, via Gioberti, via Carli e in diversi tratti di via Martiri della Libertà, proseguendo parallelamente il consueto programma di pulizia nelle aree del centro cittadino e lungo Galleria Francia.

Gli interventi hanno inoltre interessato corso Nazario Sauro, corso Cavallotti e San Martino. Nella prossima notte sarà completato il ciclo di pulizia lungo corso Cavallotti.

Tra le aree interessate dagli interventi anche corso Imperatrice, via Gaudio, via Matteotti, piazza Bresca e piazza Sardi.

Redazione

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