Sanremo, prosegue il piano di lavaggio delle strade: interventi con idropulitrice in centro e nei quartieri

Le operazioni sono svolte dalle squadre di Amaie Energia e Servizi, coordinate dal Servizio Ambiente guidato dall'assessore Ester Moscato.

Negli ultimi giorni le due squadre dedicate ai lavaggi con idropulitrice sono intervenute in via Roma, via Gioberti, via Carli e in diversi tratti di via Martiri della Libertà, proseguendo parallelamente il consueto programma di pulizia nelle aree del centro cittadino e lungo Galleria Francia.

Gli interventi hanno inoltre interessato corso Nazario Sauro, corso Cavallotti e San Martino. Nella prossima notte sarà completato il ciclo di pulizia lungo corso Cavallotti.

Tra le aree interessate dagli interventi anche corso Imperatrice, via Gaudio, via Matteotti, piazza Bresca e piazza Sardi.