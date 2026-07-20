Sanremo, lavori di rifacimento dell'asfalto in sei strade della frazione di Bussana

Sono iniziati questa mattina i lavori di rifacimento dell'asfalto in alcune strade della frazione di Bussana, nell'ambito del piano asfalti predisposto dal Comune di Sanremo.
Gli interventi interessano, nello specifico, via Genova, via Marsala, via Geva, via Tre Fontane, via Giulio Cesare e via Rustici Inferiore, dove è previsto il rifacimento della sede stradale.
Per consentire lo svolgimento delle operazioni di posa del nuovo manto stradale, nei tratti interessati e debitamente segnalati è stato istituito un senso unico alternato regolato da movieri.
L'ordinanza emanata in occasione dei lavori prevede inoltre il divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata nelle aree coinvolte dagli interventi.