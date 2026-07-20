Andagna gioca a basket: inaugurato il nuovo campo 3x3 (Foto)

Si è svolta ieri, nel Piazzale Manifestazioni di Andagna, l'inaugurazione del nuovo campetto da basket 3x3, nato dall'iniziativa di Alfred Pastry in collaborazione con la Pro Loco Andagna.

L'idea del progetto è quella di offrire a tutti, grandi e piccoli, la possibilità di praticare la pallacanestro anche in alta Valle Argentina. Il campo è infatti sempre accessibile e i palloni sono disponibili direttamente sul posto, consentendo a chiunque di giocare in qualsiasi momento.

L'inaugurazione si è svolta in un clima di festa, con la partecipazione di cittadini e appassionati che, dopo il brindisi inaugurale, hanno inaugurato simbolicamente il campetto con i primi tiri a canestro.

Il nuovo campetto è già a disposizione di residenti e visitatori: un invito a fare una sosta ad Andagna, prendere un pallone e divertirsi con qualche tiro a canestro. E dopo lo sport, c'è anche una dolce sorpresa: chi utilizzerà il campo potrà ritirare un piccolo gelato omaggio presso la Pasticceria Alfred Pastry di Molini di Triora.