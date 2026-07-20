Vallecrosia discute il futuro della sosta. Esplode la protesta dei cittadini: "Meno posti e troppe incognite" (Foto)

In una sala polivalente gremita il sindaco di Vallecrosia al Mare Fabio Perri affiancato dai componenti dell'amministrazione ha esposto le modalità di gestione della nuova area di sosta e le relative tariffe. Un incontro in cui i cittadini non hanno nascosto il proprio malcontento, in una discussione particolarmente viva. Dal limitato numero di parcheggi, alla riduzione dei posti pubblici in centro e come ancora oggi non si sappia quali sono i parametri per le richieste degli stessi abbonamenti e se l'amministrazione sia intenzionata a proseguire un dialogo per tentare di avvicinarsi alla cittadinanza.

Il primo cittadino ha esposto alla cittadinanza la cronistoria che ha portato alla nascita dell'opera, illustrando anche le modalità di utilizzo delle aree di sosta interessate dalla convenzione stipulata dalla precedente Amministrazione con i soggetti gestori, nell'ambito del progetto di leasing in costruendo che ha portato alla realizzazione di circa 300 posti auto nei terreni Molinari. Insieme a loro anche Claudia Bille, della società che si è occupata del lavoro.

"Siamo all'epilogo di una vicenda importante - ha esordito il sindaco - Ci tenevamo a fare questa riunione proprio per andare a chiarire alla cittadinanza il tutto". Dopo questo cappello introduttivo Perri ha iniziato, con l'ausilio di alcune slide proiettate, è entrato nel merito della vicenda.

Nel 2022 sono stati acquistati questi terreni, con l'esigenza di andare a mettere nuovi parcheggi per sostenere le attività del lungomare: l'amministrazione ha quindi avviato questo leasing in costruendo con un partenariato pubblico e privato di durata finanziaria di 20 anni, per realizzare un parcheggio a raso con pannelli fotovoltaici. "Ricordiamo sempre che un atto notarile non è una scelta politica revocabile con una delibera, ma rimane un impegno da rispettare" sottolinea Perri.

L'amministrazione ha chiesto alcune modifiche al progetto: la realizzazione di un giardino a ridosso dell'Aurelia, l'eliminazione del parco giochi nell'area, il posizionamento dell'ecoisola nella stessa e alcune modifiche alla viabilità interna. Al gestore sono poi stati affidati i parcheggi del solettone sud, solettone nord, il parcheggio dell'Eurospin, quelli dell'Aurelia.

"L'amministrazione non vuole mettere i parcheggi a pagamento - commenta Perri - in questi giorni sono stati trasformati diversi parcheggi bianchi in blu, ma non è questo l'obiettivo. Per questo abbiamo avviato una serie di contatti e per questo è qui la signora Bille".

Altro aspetto critico è quello legato al ritardo del tutto, per cui la gestione provvisoria doveva essere messa a pagamento già nel 2023: un ritardo di tre anni che costringe a partire con le tariffe già fissate: l'amministrazione però, conferma Perri, continuerà il dialogo nel tentativo di trovare la soluzione che permetta di salvaguardare i cittadini. Dopo l'esposizione del sindaco è stata la volta delle domande dei cittadini presenti