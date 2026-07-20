Ventimiglia, l'Università di Genova presenta gli studi sul centro storico: idee e basi per la futura riqualificazione

Presentazione ufficiale, questa mattina in comune a Ventimiglia, degli studi condotti dagli studenti del Dipartimento di Architettura e Design dell'Università di Genova sul centro storico cittadino. Un lavoro sviluppato nell'ambito della convenzione sottoscritta nei mesi scorsi tra Palazzo Civico e l'Ateneo genovese, che mette a disposizione dell'amministrazione un patrimonio di analisi, rilievi e proposte destinato a rappresentare un punto di partenza per le future scelte urbanistiche. Alla conferenza hanno preso parte docenti, ricercatori e alcuni degli studenti protagonisti del progetto, che avevano già illustrato i propri elaborati durante una sessione di esami svolta la scorsa settimana al Forte dell'Annunziata.

“Il nostro centro storico – ha detto il sindaco Flavio Di Muro - è stato scelto dall’Università di Genova, come materia di sviluppo. E’ giusto mettere in mostra ciò che c’è di bello ed il nostro centro storico (il secondo in Liguria dopo Genova) ha delle grosse potenzialità. Si tratta di caratteristiche che, probabilmente, i residenti non vedono tutti i giorni. Il lavoro sarà motivo di ispirazione perché, come amministrazione vogliamo intraprendere una serie di interventi per migliorare la zona storica della nostra città. Organizzeremo dei gruppi di lavoro per creare un testo unico per come svolgere gli interventi, ma anche una mappatura dei lavori pubblici che stiamo progettando, come parcheggi, piazze ed arredo urbano. Non è che non si sia fatto niente in questi anni, ma ora avremo un progetto per come intervenire più attentamente. Tutto questo insieme alla Marina di San Giuseppe ed al waterfront, che potranno procedere di pari passo”.

“E’ stato un grande lavoro di squadra - ha detto il Prof. Giampiero Lombardini – insieme ai colleghi Nicola Canessa e Giorgia Tucci per un’idea in modo da lavorare con gli studenti su Ventimiglia perché, anche la nostra Università ha delle problematiche da affrontare. Tra queste, il fatto che si soffre la competizione di Politecnici più grandi e che lavorano in territori più ricchi di opportunità. L’idea è quella di lavorare sempre più in stretto rapporto con gli enti della nostra regione, che è una palestra formidabile per la formazione dei giovani architetti. L’estremo Ponente ligure, oltre al centro storico di Ventimiglia, ha molte zone particolarmente interessanti sul piano architettonico e ricco di opportunità e storia. Auspico anche in una scuola estiva in questo territorio, facendo lavorare alcuni degli studenti, su tesi di Laurea e progetti di ricerca ancora più specifici del primo laboratorio sperimentale”.

Nel corso dell'incontro sono stati illustrati gli approfondimenti realizzati sul borgo antico e sul territorio circostante, frutto di mesi di rilievi, sopralluoghi e analisi. Gli studenti hanno prodotto una nuova mappatura del centro storico, corredata da cartografie aggiornate, relazioni tecniche e censimenti degli edifici, affiancata da uno studio dedicato alle aree agricole, alle serre e alle zone collinari. Per la raccolta dei dati sono state impiegate anche moderne tecnologie di rilievo, compreso l'utilizzo dei droni, con l'obiettivo di restituire un quadro il più possibile dettagliato dello stato attuale del territorio.

Tra gli spunti progettuali emersi figura anche l'ipotesi di una passerella pedonale sopraelevata lungo le antiche mura cittadine, una soluzione pensata per valorizzare il patrimonio storico e creare un nuovo percorso panoramico, prendendo come riferimento esperienze già realizzate in città europee come Lucca e Saint-Malo. L'iniziativa rientra in un più ampio progetto obiettivo dedicato alla riqualificazione della città alta, che punta a coniugare tutela del patrimonio storico, valorizzazione turistica e miglioramento della fruibilità degli spazi urbani.

L'attività di ricerca è stata coordinata dal docente Giampiero Lombardini, con il coinvolgimento di gruppi di studenti e ricercatori che hanno affrontato aspetti differenti del progetto. Mentre i futuri architetti si sono concentrati prevalentemente sull'analisi del centro storico, gli approfondimenti relativi al territorio e alle dinamiche urbanistiche più complesse sono stati sviluppati dal team di ricerca universitario. Gli elaborati presentati oggi offriranno all'amministrazione comunale uno strumento di supporto anche in vista dell'aggiornamento della pianificazione urbanistica, con il percorso che dovrà portare dalla revisione del Prg alla redazione del nuovo Piano urbanistico comunale.

"Il contributo scientifico dell'Università di Genova rappresenta un supporto importante per conoscere più a fondo il territorio e programmare il futuro urbanistico della città con una visione moderna e sostenibile – hanno evidenziato dall'amministrazione comunale –. Tra gli obiettivi dell'attività di studio vi è anche quello di analizzare il fenomeno dello spopolamento delle aree rurali e individuare nuove prospettive di sviluppo, favorendo il recupero delle serre oggi inutilizzate e promuovendo un'agricoltura innovativa capace di contrastare abbandono e degrado del territorio." Gli elaborati illustrati nel corso della mattinata costituiranno ora una base tecnica sulla quale sviluppare le future strategie di riqualificazione del centro storico e dell'intero comprensorio ventimigliese.

(Nella gallery alcuni dei progetti e, sotto, il file completo e scaricabile con tutti i progetti)