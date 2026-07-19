Sanremo, nuovo incontro operativo sul cantiere di piazza Eroi Sanremesi: definito il cronoprogramma aggiornato dei lavori

Nuovo incontro operativo a Palazzo Bellevue sul cantiere di piazza Eroi Sanremesi. L’incontro segue quello della scorsa settimana e ha visto la partecipazione dei rappresentanti del Comune di Sanremo, di Banca Iccrea e del Consorzio Impero, per fare il punto sul prosieguo dei lavori.

Per l’Amministrazione comunale erano presenti il sindaco Alessandro Mager e il dirigente ai lavori pubblici Giambattista Miceli.

Dopo aver chiuso la procedura riguardo alla regolarizzazione dei mandati di pagamento ai fornitori, passaggio fondamentale per consentire al cantiere di riprendere le attività a pieno regime, la ditta Consorzio Impero ha quindi trasmesso ufficialmente l’aggiornamento del cronoprogramma dei lavori rimanenti.

Il prossimo step prevede l’arrivo delle prime travi destinate all’ultimo livello del parcheggio entro la prima decade di agosto. La conclusione dei lavori, secondo il cronoprogramma consegnato da Consorzio Impero, è stimata a febbraio 2027.