Terzorio accende la sua identità: Scajola alla Festa del Tortello e all’inaugurazione della Torre Antibarbaresca

L’assessore regionale all’Urbanistica e alla Tutela del Paesaggio Marco Scajola ha partecipato ieri sera a Terzorio, invitato dal sindaco Valerio Ferrari, alla 4ª Festa del Tortello di Terzorio, appuntamento dedicato alla valorizzazione del prodotto agroalimentare tradizionale che dal 2024 è inserito nell’elenco dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT).

La serata, che ha richiamato numerosi partecipanti, è stata arricchita dall’accensione ufficiale del nuovo impianto di illuminazione della Torre Antibarbaresca, simbolo del borgo. Nell'occasione Scajola ha fatto il punto con il primo cittadino Ferrari sui futuri progetti per lo sviluppo e il miglioramento del borgo.



"Lavori strategici su vie, piazze, edifici e aree rimaste indietro uniti a manifestazioni di richiamo e tradizione. Questa è la ricetta che Regione Liguria, insieme ai Comuni, sta portando avanti da ormai diversi anni per valorizzare i nostri bellissimi borghi. La Festa del Tortello di Terzorio è un esempio di come gastronomia e identità locale possano diventare un’occasione di promozione del territorio - dichiara l’assessore regionale Marco Scajola -. Complimenti all’amministrazione comunale, alle associazioni e ai volontari che rendono possibile una manifestazione capace di valorizzare le nostre eccellenze locali. Insieme al sindaco Ferrari, che ringrazio per l'invito, ho potuto anche vedere da vicino alcune progettualità per proseguire nell'opera di rigenerazione urbana che sta caratterizzando tutto il territorio ligure".



“Siamo molto felici di aver accolto l’assessore regionale Marco Scajola alla Festa del Tortello di Terzorio, dedicata al nostro piatto tipico, che nel 2024 ha ottenuto la certificazione PAT con l’inserimento nell’Atlante Nazionale dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali - dichiara il sindaco Valerio Ferrari-. Si tratta di un importante riconoscimento conferito dal MASAF, frutto dell’impegno congiunto dell’amministrazione comunale e dell’associazione Tersö Sêia e Ancöi. Insieme abbiamo recuperato la ricetta tradizionale del tortello, preservando un patrimonio di storia e di sapori del nostro territorio”.