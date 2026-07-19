Sanremo: ascensore della Pigna fuori servizio da giorni, interpellanza di Fratelli d'Italia: chieste spiegazioni e tempi certi

I consiglieri comunali di Fratelli d'Italia Antonino Consiglio ed Elisa Balestra hanno presentato un'interpellanza indirizzata al sindaco e al presidente del Consiglio comunale sul prolungato malfunzionamento dell'ascensore che collega piazza Santa Brigida a via Palma, infrastruttura ritenuta strategica per l'accesso al centro storico della Pigna. Nel documento i due esponenti dell'opposizione evidenziano come il fermo dell'impianto stia creando disagi quotidiani a residenti e visitatori, chiedendo all'Amministrazione comunale di fare chiarezza sulle cause del guasto e sulle tempistiche necessarie per il ripristino del servizio.

Secondo i firmatari dell'interpellanza, l'ascensore rappresenta un collegamento fondamentale per garantire accessibilità e mobilità verso il centro storico, soprattutto per le persone con ridotta capacità motoria, gli anziani e le famiglie con passeggini. Il protrarsi dell'interruzione del servizio, sottolineano, non comporterebbe soltanto difficoltà per l'utenza, ma rischierebbe anche di incidere negativamente sull'immagine turistica della città. Nell'atto ispettivo viene infatti ricordato come la Pigna rappresenti uno dei luoghi simbolo di Sanremo e come un'infrastruttura di questo tipo sia essenziale per favorirne la fruizione.

I consiglieri pongono inoltre l'accento su un altro aspetto ritenuto particolarmente critico, vale a dire la mancanza di una segnalazione chiara del disservizio. Nell'interpellanza viene evidenziato che cittadini e turisti raggiungerebbero l'impianto senza trovare alcun avviso preventivo sul guasto, scoprendo soltanto una volta arrivati sul posto che l'ascensore è inutilizzabile. Una situazione che, secondo Consiglio e Balestra, comporterebbe inutili spostamenti e ulteriori disagi, soprattutto per le categorie più fragili che fanno maggiore affidamento sul collegamento meccanizzato.

Attraverso l'interpellanza, Fratelli d'Italia chiede quindi all'Amministrazione comunale di spiegare quali siano le cause tecniche che hanno determinato il blocco dell'impianto, perché il disservizio si stia protraendo ormai da diversi giorni e per quale motivo non sia stata predisposta un'adeguata cartellonistica informativa. I due consiglieri domandano infine quali iniziative urgenti il Comune intenda adottare per garantire il più rapido ripristino dell'ascensore e una comunicazione puntuale alla cittadinanza in caso di ulteriori disservizi.