Palloncini bianchi in cielo, Vallecrosia dice addio al 28enne Federico Cetraro (Foto e video)

Vallecrosia dice addio al 28enne Federico Cetraro, morto giovedì scorso a Madonna della Neve, frazione di Vallebona, a causa di un incidente stradale. La comunità, in cui era cresciuto e conosciuto, si è riunita nel pomeriggio odierno per salutare il giovane nella chiesa parrocchiale di San Rocco a Vallecrosia, gremita per l'occasione, dove è stata celebrata la santa messa e porgere le condoglianze alla famiglia, ai parenti e agli amici.

"Federico era un uomo capace di dire grazie, detto tante volte" - dice don Luca durante l'omelia - "Un giovane gentile, attento e sorridente, capace di fare grandi sforzi per aggiungere la meta. Federico era capace di fare spazio e di dare spazio agli altri. Era capace di aprire il suo cuore e ascoltare gli amici presenti. E' per questo che c'è così tanta gente. Federico era capace di mettersi di fronte all'altro. Federico è stato un dono".

I presenti si sono riuniti intorno alla compagna Laura, al figlio Gabriele, alla mamma Anna Maria e al papà Pino distrutti dal dolore. Alla fine della celebrazione religiosa sono stati lanciati dei palloncini bianchi in cielo. La salma è poi proseguita per l'Ara crematoria di Sanremo.

Lutto cittadino, invece, a Seborga, paese in cui Federico viveva insieme alla sua famiglia, in segno di cordoglio per la scomparsa del motociclista 28enne che giovedì mattina si è scontrato con una macchina, una Panda Fiat, perdendo la vita. E' stato disposto il tricolore a mezz'asta vergato a lutto. Cittadini, istituzioni pubbliche, associazioni, titolari di attività di ogni genere hanno così manifestato il proprio cordoglio nelle forme ritenute più opportune.