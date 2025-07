Ponente ligure in lutto per la scomparsa dei giovani Samuele Privitera e Federico Cetraro

Ponente ligure in lutto per la scomparsa di due giovani: Samuele Privitera e Federico Cetraro.

Due giovani vite spezzate in modi differenti ma, purtroppo, sempre per incidenti avvenuti in strada. Il ciclista di 19 anni Samuele Privitera è morto ieri, dopo il ricovero all'ospedale Parini di Aosta, a seguito della caduta durante la prima tappa del 61° Giro Ciclistico della Valle d'Aosta, gara internazionale riservata alla categoria under 23 mentre il 28enne Federico Cetraro è deceduto questa mattina in seguito a un incidente stradale verificatosi a Madonna della Neve, frazione di Vallebona, lungo la strada che conduce a Seborga.

Molti i messaggi di cordoglio alle famiglie da parte di amici, conoscenti e di autorità civili, locali e regionali. "Oggi la nostra terra è attraversata da un dolore profondo. Due giovani vite spezzate troppo presto lasciano un vuoto che tocca tutti noi" - dichiara il consigliere regionale Armando Biasi - "In questo momento così difficile, il pensiero va alle famiglie, agli amici, a chi ha voluto bene a Federico e Samuele. Mi stringo a loro con tutto il cuore condividendo il peso di questa immensa tristezza".

"Ho appreso della prematura scomparsa del ciclista Samuele Privitera, mi stringo al dolore dei genitori e della famiglia tutta. Le mie più sentite condoglianze. Rip campione" - scrive il consigliere regionale Veronica Russo che aggiunge - "Solo immenso dolore, vola alto Fede".

"Due giovani vite spezzate troppo presto. Davanti a queste tragedie, le parole non bastano, un immenso dolore" - afferma il consigliere regionale Walter Sorriento - "Sono profondamente e sinceramente vicino alle famiglie di Samuele e Federico".

"Un dolore profondo per tutta la nostra comunità" - dice il sindaco di Vallecrosia Fabio Perri - "A nome mio personale e come Sindaco di Vallecrosia ma anche dell’intera Amministrazione comunale, desidero esprimere la più sincera vicinanza e il cordoglio della città di Vallecrosia alle famiglie di Samuele Privitera, 19 anni, e Federico Cetraro, 28 anni, due giovani del nostro territorio che ci hanno lasciato troppo presto. Non ci sono parole sufficienti di fronte a una perdita così tragica e prematura. In momenti come questi, il silenzio, il rispetto e l’abbraccio collettivo della comunità diventano l’unico conforto possibile. Vallecrosia si stringe attorno ai vostri cari, con affetto, con dolore e con la consapevolezza che il ricordo di Samuele e Federico rimarrà vivo nei cuori di tutti noi".

"L’Asd Ciclistica Bordighera nella persona del suo presidente Lanzo Guerino e di tutti suoi membri (dirigenti, allenatori, collaboratori e corridori) si unisce al dolore dei genitori Monica e Luigi per la scomparsa del giovane ciclista Samuele. Era un atleta cresciuto nel nostro sodalizio locale che grazie agli ottimi risultati ottenuti con la nostra casacca ha attirato l’attenzione di diverse società di prima fascia con grandi prospettive di approdare definitivamente nella categoria professionisti" - dice l'Asd Ciclistica Bordighera - "Il destino con lui non è stato di certo benevolo ma da lassù continuerà a splendere una stella immensa con il nome Samuele".

