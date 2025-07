Incidente mortale a Madonna della Neve: Seborga proclama il lutto cittadino (Foto)

Lutto cittadino a Seborga in segno di cordoglio per la scomparsa del 28enne Federico Cetraro, avvenuta questa mattina a causa di un incidente stradale verificatosi a Madonna della Neve, frazione di Vallebona, lungo la strada che conduce a Seborga.

"Appreso il doloroso nonché tragico incidente stradale verificatosi oggi in località Madonna della Neve nel comune di Vallebona, sulla provinciale n. 57 che porta al comune di Seborga, che ha causato la prematura scomparsa del giovane Federico Cetraro, abitante con la famiglia nel nostro paese riteniamo doveroso proclamare il lutto cittadino in segno di cordoglio e di partecipazione al dolore dei familiari, interpretando il comune sentimento dei cittadini tutti per il tragico evento" - dice il sindaco di Seborga Pasquale Ragni.

"Considerato, quindi, che è volontà dell'Amministrazione comunale proclamare la giornata di lutto cittadino nel giorno della cerimonia funebre che si terrà sabato 19 luglio presso la chiesa di San Rocco a Vallecrosia alle 15" - dichiara il primo cittadino - "Verrà disposto il tricolore a mezz'asta vergato a lutto. Invitiamo, inoltre, tutti i cittadini, le istituzioni pubbliche, le associazioni, i titolari di attività di ogni genere a manifestare il proprio cordoglio nelle forme ritenute opportune".