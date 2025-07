Vallebona, incidente mortale a Madonna della Neve: riaperta la strada (Foto)

E' stato riaperto, poco dopo le 12, il tratto di strada che, questa mattina, era stato chiuso a causa di un incidente mortale verificatosi a Madonna della Neve, frazione di Vallebona, sulla strada che conduce a Seborga. Dopo che la via è stata sgomberata e ripulita la viabilità è ripresa normalmente in entrambe le direzioni.

Un tratto di via G. Matteotti era, infatti, stato chiuso verso le 8 per consentire ai soccorsi di intervenire e alle forze dell'ordine di fare i rilievi del caso. La dinamica dell'incidente, che ha coinvolto una moto e una macchina, una Panda Fiat, è al vaglio dei carabinieri e della polizia. Neanche l'autobus della Riviera Trasporti, che svolge il servizio di trasporto pubblico della vallata, ha potuto raggiungere Seborga. L'autista è stato, infatti, costretto a tornare indietro.

Purtroppo, il 28enne a bordo della moto, nonostante l'intervento immediato dei soccorsi non c'è l'ha fatta, è deceduto lasciando la famiglia, parenti e amici distrutti dal dolore. Il giovane è stato trasportato dalle onoranze funebri nella camera mortuaria dell'ospedale di Bordighera mentre la moto e l'auto coinvolte nell'incidente sono state sgomberate dalla strada e portate via da un carroattrezzi. In seguito, la via è stata ripulita e riaperta dalle forze dell'ordine. La viabilità è così tornata alla normalità.