Imperia, oltre 741mila euro per le spiagge: fondi per ripascimento, sicurezza e accessibilità nei Comuni costieri

La provincia di Imperia potrà contare su 741.899,67 euro stanziati dalla Regione Liguria per interventi sulle spiagge, con l’obiettivo di migliorarne qualità, sicurezza e fruibilità in vista della prossima stagione turistica. Le risorse rientrano nel piano complessivo regionale da 3 milioni di euro destinato ai Comuni costieri. La quota più consistente è destinata ai lavori di ripascimento, ma sono previsti anche interventi per la pulizia degli arenili, il potenziamento della sicurezza e il miglioramento dell’accessibilità, in particolare per le spiagge libere.

“Questi fondi dimostrano il nostro impegno concreto per andare incontro alle esigenze delle amministrazioni locali”, ha dichiarato l’assessore regionale al Demanio Marittimo Marco Scajola, sottolineando come la comunicazione anticipata delle risorse permetta ai Comuni di pianificare al meglio gli interventi. Nel dettaglio, tra i Comuni della provincia, spiccano i finanziamenti destinati a Sanremo (151.383,79 euro), Imperia (119.521,73 euro) e Ventimiglia (92.534,96 euro). Importanti risorse anche per Bordighera (86.424,26 euro) e Diano Marina (51.360,39 euro). Seguono Santo Stefano al Mare (50.166,85 euro), Ospedaletti (45.506,72 euro), Riva Ligure (28.850,42 euro) e Vallecrosia (28.896,29 euro). Quote più contenute sono state assegnate ad altri centri costieri, tra cui San Lorenzo al Mare, San Bartolomeo al Mare, Taggia, Cervo, Cipressa, Camporosso e Costarainera.

Gli interventi previsti mirano a rendere le spiagge della Riviera sempre più attrattive, sicure e inclusive, rispondendo alle esigenze di residenti e turisti e rafforzando l’offerta turistica del territorio imperiese.