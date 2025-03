Sanremo: tornano in città i volantini 'compro auto usate', dalla Polizia Municipale "Attenzione alle truffe" (Foto)

Da qualche settimana con la scritta 'Compro auto usate, in qualsiasi stato… passaggio immediato a nostro carico', sono tornati i volantini a Sanremo che promuovono una attività di compravendita di auto. Compaiono in ogni dove, sia sui pali della luce che sui parabrezza delle auto, ma potrebbe essere una truffa.

La Polizia Locale del comune di Sanremo, da tempo, impegnata in un’operazione di smascheramento consiglia di stare in guardia. Dietro a nomi comuni quali: Alessandro, Marco, Luca, Giulia ed altri riportati sui manifestini, si celano persone con identità diverse che operano con superficialità e poca professionalità, creando problematiche al venditore durante la transazione della vendita. Il più delle volte, non avviene passaggio di proprietà e registrazione obbligatoria al Pubblico Registro Automobilistico (PRA), l’auto dunque continua ad essere intestata al proprietario originale che resta così responsabile di infrazione al Codice della Strada, di sinistri stradali ed eventuali attività illecite.

A mettere in allarme la Polizia Locale di Sanremo è anche la frenesia di concludere l’affare, con la quale questi pseudo compratori portano avanti la trattativa e come già accertato, spesso, questi ultimi, utilizzano i veicoli, pur non risultando in possesso della patente di guida. Nella maggior parte dei casi le auto finiscono all’estero, in particolare nei Paesi dove i controlli sono spesso poco scrupolosi. In particolare, l’apposizione indiscriminata dei volantini sull’arredo urbano e sui cartelli della segnaletica stradale determina inoltre, una situazione di degrado in tutta la città.

Il consiglio, dunque, da parte del Comando di Polizia Locale è quello di diffidare di questi volantini che riportano solo un numero di cellulare e di rivolgersi, in caso si volesse vendere la propria autovettura, esclusivamente a professionisti del settore in contatto con agenzie legalmente preposte ai passaggi di proprietà. Un fatto analogo venne smascherato nel settembre scorso, anche dopo una nostra segnalazione.