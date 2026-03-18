Atti di vandalismo all’istituto Colombo di Sanremo: graffiti e danni nella notte, indagini della polizia in corso (Foto)

Atti di vandalismo, nella notte, all’istituto Colombo di piazza Eroi a Sanremo. Sono in corso le indagini da parte degli agenti del commissariato di Sanremo che, al momento, hanno rilevato una serie di graffiti eseguiti con lo spray, alcuni danneggiamenti alle porte e i residui di un estintore svuotato all’interno del plesso scolastico.

Ad accorgersi del fatto, questa mattina all’apertura della scuola, il personale non docente che ha subito avvertito il dirigente. Al momento gli agenti del commissariato stanno eseguendo i rilievi del caso per cercare di risalire agli autori degli atti di vandalismo, come sempre deprecabili.

E’ probabile che gli agenti si avvalgano anche delle telecamere del comune che sono attorno al plesso scolastico, per cercare di risalire ai colpevoli che, sicuramente, hanno agito nottetempo.