Incendio di stasera in via Zeffiro Massa a Sanremo, palazzo inagibile per la notte: sfollate nove famiglie (Foto e Video)

Si sono vissuti momenti di paura poco prima delle 19 a Sanremo per un incendio divampato all’interno di un appartamento al terzo piano del civico 7 di via Zeffiro Massa. Le fiamme hanno interessato l’abitazione dove vive da solo un uomo di 97 anni, U.B., soccorso dai sanitari e trasportato all’ospedale Borea per una intossicazione da fumo. Secondo quanto appreso, l’anziano è stato sottoposto a terapia e ossigeno e le sue condizioni vengono definite stabili e tranquille. Non si registrano altri feriti.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e nella messa in sicurezza della palazzina, insieme ai carabinieri, alla polizia e alla polizia locale. Per consentire le operazioni di soccorso la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico, con pesanti rallentamenti nella zona. L’episodio ha attirato numerosi residenti e passanti e davanti allo stabile si è formato in pochi minuti un capannello di curiosi. Presenti anche il sindaco di Sanremo Alessandro Mager e il vicesindaco Fulvio Fellegara, che si sono subito attivati per trovare una sistemazione agli occupanti dello stabile.

La novità più importante riguarda proprio la situazione abitativa: il palazzo è stato dichiarato inagibile per la notte e sarà solo nella giornata di domani che verranno effettuate ulteriori verifiche per stabilire quali appartamenti potranno tornare agibili. Complessivamente sono nove i nuclei familiari coinvolti. Uno risulta attualmente fuori sede, mentre un altro è quello dell’anziano ricoverato in ospedale. Delle restanti famiglie, quattro hanno già trovato ospitalità presso amici o parenti, altre due sarebbero in via di sistemazione, mentre una coppia sarà accolta a Casa Serena grazie all’intervento del Comune.

Tra i residenti della zona emergono anche alcune testimonianze legate alla situazione dell’anziano. “Non è la prima volta che purtroppo l’uomo venga lasciato solo dalla badante”, hanno raccontato alcuni vicini di casa, spiegando di aver più volte sollecitato un intervento. Secondo quanto riferito dagli stessi residenti, al momento dell’incendio il 97enne si trovava nell’appartamento senza alcuna assistenza. Restano ancora da chiarire le cause che hanno provocato il rogo. Saranno gli accertamenti delle prossime ore a stabilire l’origine dell’incendio e l’entità dei danni all’interno dello stabile.