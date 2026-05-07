Ponte del Primo Maggio blindato sulla Riviera: un arresto e quattro denunce nei controlli dei carabinieri di Bordighera

Il lungo weekend del Primo Maggio ha portato sulla Riviera di Ponente un'ondata di turisti, ma anche un massiccio dispiegamento di forze dell'ordine. I carabinieri della Compagnia di Bordighera hanno intensificato i controlli su tutto il territorio, schierando decine di pattuglie e militari lungo il litorale e nell'entroterra imperiese. Il bilancio finale parla di oltre 200 persone controllate — 34 delle quali con precedenti di polizia — quattro denunce e un arresto.

Il caso più rilevante si è verificato nella mattina del 2 maggio in una zona periferica di San Biagio della Cima, dove i carabinieri di Bordighera hanno notato due uomini — italiani di 38 e 30 anni — seduti in auto intenti a contare un mazzo di banconote. Il totale ammontava a circa 18mila euro. Le spiegazioni fornite dai due non hanno convinto i militari, che in collaborazione con il Commissariato di Ventimiglia hanno disposto perquisizioni domiciliari. A casa del 38enne sono saltati fuori circa 7 grammi di marijuana e 100 grammi di hashish, già suddivisi in dosi e pronti per la vendita, insieme al materiale per lo spaccio. Denaro e droga sono stati sequestrati; l'uomo è stato arrestato e posto ai domiciliari. Il giorno successivo il Tribunale di Imperia ha convalidato l'arresto disponendo l'obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria. Per il trentenne è scattata la denuncia in stato di libertà per gli stessi reati.

Nella notte del 1° maggio un giovane in sella a un motociclo, privo di casco, ha ignorato l'alt di una pattuglia a Vallecrosia al Mare e ha tentato la fuga. La corsa è durata poco: nel tentativo di svoltare bruscamente in una stradina per seminare i militari, ha perso il controllo del mezzo ed è caduto a terra, fortunatamente senza conseguenze fisiche. Raggiunto dai carabinieri, è apparso in evidente stato di alterazione da abuso di alcol e si è rifiutato di sottoporsi all'etilometro. È stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di accertamento dello stato di ebbrezza.

Nella notte del 3 maggio, sempre a Vallecrosia al Mare, un motociclista residente in Francia è rimasto coinvolto in un incidente stradale, rifiutandosi poi di sottoporsi alla catena di custodia richiesta dai militari per rilevare il sinistro: anche per lui è scattata la denuncia. Nella stessa giornata, ad Ospedaletti, una pattuglia impegnata in un servizio di prevenzione ha sorpreso un italiano senza fissa dimora mentre compiva atti osceni in un parcheggio antistante lidi privati e attività commerciali. Identificato e condotto in caserma, è stato anch'esso deferito all'autorità giudiziaria.