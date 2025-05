Violenza sulle donne e percorsi di recupero per chi viene condannato: convenzione tra Asl 1 Imperia e Tribunale

Il tema della violenza sulle donne è sempre più d’attualità e deve sempre essere tenuto in primo piano per evitare il reiterarsi di reati legati proprio all’argomento. Nella nostra provincia l’Asl 1 Imperiese si occuperà di specifici percorsi di recupero, per chi vuole ottenere la concessione della sospensione condizionale della pena prevista per i reati che vengono commessi in merito.

Si tratta di percorsi di recupero, che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero con cadenza almeno bisettimanale, e al superamento con esito favorevole degli stessi. In proposito il Tribunale e la Procura di Imperia (insieme all’Ufficio per l’Esecuzione Penale Esterna), hanno espresso la necessità di rendere questi percorsi più strutturati, accessibili e chiaramente identificabili attraverso l'attivazione di una collaborazione con il Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze dell’Asl 1 Imperiese.

L’Asl ha così sottoscritto il Protocollo di Intesa che disciplina il percorso da attivarsi, con la precisazione dei rispettivi ruoli e delle attività che verranno svolti.