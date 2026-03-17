Finta dottoressa a Bordighera, perizia conferma: capace di intendere e volere, processo verso la fase finale

Si è svolta questa mattina una nuova udienza per il procedimento che vede imputata Enrica Massone, 58enne torinese accusata di esercizio abusivo della professione medica e truffa. La donna avrebbe lavorato per alcuni giorni all’ospedale Saint Charles di Bordighera fingendosi medico.

I consulenti incaricati della perizia psichiatrica hanno confermato che l’imputata è pienamente capace di intendere e volere ed idonea a sostenere il processo.. La donna, detenuta per una precedente condanna, non era in aula. Il processo è stato aggiornato ad aprile.