Concorso pubblico a Vallecrosia, divulgati nomi e codici identificativi dei candidati

Un elenco di nomi e cognomi dei candidati a un concorso pubblico con affianco il codice identificativo, assegnato a ciascun partecipante, viene pubblicato sul sito del Comune smascherando, di fatto, l'identità di ognuno di loro. E' successo a Vallecrosia.

Cinquantatré persone si erano, infatti, iscritte per partecipare al bando di selezione pubblica per esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato per un posto di istruttore amministrativo-contabile nell'area istruttori, ex categoria C. A ciascuno è stato affidato un codice identificativo affinché ognuno potesse poi verificare, una volta conclusa la prova scritta, il risultato finale in maniera totalmente anonima e riservata. Purtroppo, però, l'elenco dei nomi con affianco il codice identificativo corrispondente era già stato pubblicato sul sito del Comune e così una volta usciti gli esiti, anche se apparivano solo i codici della candidatura, ormai, chiunque poteva risalire facilmente all'identità di chi aveva superato o meno l'esame, neutralizzando di fatto l'anonimato.

L'episodio è stato segnalato da alcuni candidati alla minoranza. "Trasparenza amministrativa o violazione della privacy? È la domanda che sorge spontanea dopo aver ricevuto diverse segnalazioni e interrogativi riguardo a una possibile violazione dei dati personali" - segnala il gruppo consiliare di minoranza Cittadini in Comune - "L’utilizzo contemporaneo del nominativo e del codice identificativo personale rischia di svuotare completamente la funzione di anonimizzazione prevista nei concorsi pubblici. La questione, tuttavia, non riguarda soltanto la tutela della privacy ma anche la credibilità e la correttezza delle procedure concorsuali pubbliche, che devono garantire imparzialità e pari condizioni tra i candidati. Trasparenza sì ma sempre nel rispetto della privacy".

Una possibile violazione della privacy che può, dunque, secondo le normative vigenti, essere punita con una salata sanzione che, però, pare che non ricadrebbe sull'Amministrazione comunale ma, in caso, sul funzionario che si sarebbe occupato della pubblicazione dell'elenco dei nomi con affianco il codice identificativo corrispondente.