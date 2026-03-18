Continui blackout a Sanremo, residenti e attività di via Marsaglia, Zeffiro Massa e Roglio sul piede di guerra

Residenti, esercizi e liberi professionisti di via Marsaglia, via Zeffiro Massa e via Roglio sul piede di guerra per i continui blackout di corrente, nella zona centralissima di Sanremo, a due passi da piazza Colombo.

In molti hanno chiesto lumi a Dea, l’azienda che è subentrata da tempo ad Amaie nella gestione del servizio di distribuzione dell’energia elettrica, però senza ottenere risposte. “Solo negli ultimi due giorni – ci dicono – abbiamo avuto tre o quattro ammanchi di corrente, alcuni anche di oltre mezz’ora. Nella nostra era – evidenziano esercizi e professionisti – siamo alle prese costantemente con i computer e, pur avendo adottato sistemi di protezione, ci troviamo a far fronte con continui momenti di buio”.

Ieri si sono registrati blackout di oltre mezz’ora e, anche questa mattina, si sono ripetuti. Al momento non si conoscono le cause degli ammanchi di corrente ma chi vive e lavora nella zona chiede un intervento solerte da parte delle autorità competenti.