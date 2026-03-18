Incidente in via Armea, auto sfonda il guardrail e resta sospesa vicino al torrente: illeso il conducente (Foto)

Attimi di forte apprensione questa mattina lungo via Armea, all’altezza del cimitero, dove un giovane alla guida della propria auto ha perso il controllo del veicolo, probabilmente a causa dello scoppio di un pneumatico. L’auto ha sfondato il guardrail, fermandosi di traverso sulla carreggiata a pochi centimetri dalla scarpata che costeggia il torrente Armea. Una dinamica che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. Fortunatamente, il conducente è rimasto illeso e non sono stati coinvolti altri mezzi nel sinistro.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e la Polizia Penitenziaria per la gestione del traffico, mentre una pattuglia della Polizia Locale ha effettuato i rilievi e tutti gli accertamenti del caso. Gli agenti hanno inoltre richiesto l’intervento di una ditta specializzata per mettere in sicurezza il tratto di strada interessato dall’abbattimento del guardrail. A causa dei gravi danni riportati, il veicolo è stato successivamente rimosso con un carro attrezzi. “La situazione è stata rapidamente riportata sotto controllo”, fanno sapere dalle forze dell’ordine intervenute.